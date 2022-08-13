Александр Емельяненко заявил, что будет выступать в Медиалиге

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что будет играть в футбольной Медиалиге.

«Мне предложили играть в Москве за футбольный клуб «Катюша». Там собраны все медийные личности, кто как может, так и пинает мяч. Это Медиалига, да. На 4 месяца. На первую игру приехать не получится, потому что я готовлюсь, выступаю.

На какой позиции буду играть? Не знаю. Выбрал себе 3-й номер, куда поставят, там и буду играть. Набрал сейчас хорошую форму, много бегаю. Могу в полузащите сыграть», — сказал Емельяненко «СЭ» на турнире RCC Intro в Екатеринбурге.

«Катюша» — футбольный клуб, который создал президент лиги единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Главным тренером команды является бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.