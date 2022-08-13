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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:50

Александр Емельяненко заявил, что будет выступать в Медиалиге

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что будет играть в футбольной Медиалиге.

«Мне предложили играть в Москве за футбольный клуб «Катюша». Там собраны все медийные личности, кто как может, так и пинает мяч. Это Медиалига, да. На 4 месяца. На первую игру приехать не получится, потому что я готовлюсь, выступаю.
На какой позиции буду играть? Не знаю. Выбрал себе 3-й номер, куда поставят, там и буду играть. Набрал сейчас хорошую форму, много бегаю. Могу в полузащите сыграть», — сказал Емельяненко «СЭ» на турнире RCC Intro в Екатеринбурге.

«Катюша» — футбольный клуб, который создал президент лиги единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Главным тренером команды является бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

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18%

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ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
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Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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