Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:00

Кузнецов — о начале работы в медиафутболе: «Полная дезорганизация, отсутствие дисциплины, мат-перемат, опоздания на тренировки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил начало своей работы в медиафутболе.

— Как ты оказался в медиафутболе? Кому и как удалось тебя убедить, что это не пустое времяпрепровождение?

— Я ушел из «Гераклиона» (также клуба ЛФЛ, в котором Кузнецов работал в 2020-21 годах. — Прим. И.Р.) и сидел дома. Однажды позвонил Алан, вратарь, который играл у меня в этом клубе и перешел в 2DROTS. Сказал: «Викторыч, можете прийти и тренировку провести, а то у нас пока тренера нет?» Я: «Да ради Бога». Тем более тренировка была на стадионе «Луч», рядом со мной. Поехал — и закрутилось. Хотя после первой тренировки волосы дыбом стояли. Думал: «Куда я попал?!»

— Почему?

— Полная дезорганизация, отсутствие дисциплины, мат-перемат, опоздания на тренировки минут на двадцать... Один тренер на 30-40 человек, два мяча, отсутствие инвентаря... Вот это все удивило. Сразу стало понятно, что при такой организации ничего путного не выйдет, и тут надо все менять.

Поле еще нестандартное было, чуть меньше обычного. Когда объяснял — половина не слушала, своими вещами занималась. Могли просто уйти с поля во время упражнения. Это все мы искоренили. Отсюда такой результат!

Дмитрий Кузнецов. «Если Пиняев забьет головой, подарю ему майку Месси!» Кузнецов — о победе 2DROTS над ЦСКА и конфликте с Бабаевым

— Какие эпизоды бардака в первое время больше всего в память врезались?

— Один говорит: «Буду играть там, где захочу». Второй ушел с тренировки. Еще помню момент — перерыв между упражнениями, я говорю ребятам: «На растяжку работаем». Игрок стоит разговаривает. «Чего ты разговариваешь? Я что сказал делать?» — «Тянуться». — «А ты что делаешь?» — «Я утром в тренажерке уже тянулся». А тренировка вечером. Я ему: «Ни фига себе ты молодец!»

Такое сплошь и рядом было. Люди не приходили на тренировки под предлогом того, что у них голова болела. На тот момент зарплаты были меньше, штрафовать особой возможности не было. Сейчас, если пропускаешь тренировку, прошу принести справку. Есть зарплата, мы начинаем вычитать из нее. Появилась система штрафов.

— Сколько и за что?

— За удар после свистка на тренировке — тысяча рублей. Опоздание — две с половиной. Пропуск тренировки без уважительной причины — пять. И так далее.

ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
0
Читайте также
Почему в начале XX века женщинам запрещали заниматься многими видами спорта
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов — о зарплате в 2DROTS: «200 тысяч. В первый год была 50»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости