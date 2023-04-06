Будаков рассказал об особенностях Медиалиги

Российский вратарь Александр Будаков рассказал об особенностях Медиалиги.

«Хейт к Медиалиге? А в чем он заключается? Тут играет много профиков — мы получаем удовольствие! И много тех, кто вовсе в футбол не играл. У нас в команде были пожарники, парикмахеры, я в агентстве недвижимости работаю. Мы как эти... Как сборная Люксембурга! У нас даже девочка из Сколкова была. Все, что нельзя нам было в профессиональных клубах, здесь можно! И высказаться можно, и судьям напихать. Я в том сезоне кружку пива на игре выпил! Это был запланированный перфоманс! Президенты знали об этом, главный тренер — нет. На видео даже слышно, как он кричит на меня: «Если выпьешь — я тебя заменю!» И реально заменил. Но я знал, на что иду. Главное — чтобы не было рекламы на кружке пива, чтобы было непонятно — алкогольное или безалкогольное оно. Тогда у лиги вопросов нет. Выпил — вот и шоу!» — приводит слова Будакова Sport24.