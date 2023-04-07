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Медиалига (МКС)

Сегодня, 11:45

Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух может сыграть за команду актера, режиссера и хореографа Егора Дружинина в футбольной Медиалиге.

«Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее. Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был. Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Команда «Дружина» примет участие в третьем сезоне Медиалиги, который должен стартовать 28 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17473289
Футбол
Илья Авербух
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