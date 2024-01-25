Балахнин объяснил, почему отрицательно относится к переходу СКА в медиалигу

Бывший полузащитник ростовского СКА Сергей Балахнин высказался о том, что СКА отказался от статуса профессионального клуба и перешел в медиалигу.

По словам владельца команды «СКА Ростов» рэпера Василия Вакуленко (Басты), данное решение было принято в связи с тем, что «финансовые требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше».

«Отрицательно к этому отношусь. Все-таки СКА — это клуб с многолетними традициями, хорошей историей. И теперь он уходит из профессионального футбола. Ничего хорошего в этом не вижу. Какая ситуация там? Деньги, финансирование клуба... Трудно сказать. Одни одно говорят, другие — другое, третьи — третье», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Баста стал владельцем клуба в 2019 году. «СКА Ростов» в сезоне-2022/23 выступал во второй лиге. Клуб стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.