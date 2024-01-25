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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:29

Бондарук — о переходе клуба «СКА Ростов» в медиалигу: «Басте ближе медиафутбол»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ростовского СКА Геннадий Бондарук отреагировал на переход армейцев из профессионального футбола в медиалигу.

«Конечно, Басте ближе медиафутбол. Для него это интереснее. Это вообще полный бред. Клуб с такими традициями должен существовать и играть хотя бы во второй лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Бондарука.

Также он высказался о словах владельца СКА рэпера Василия Вакуленко (Басты), который пожаловался на финансовые проблемы в клубе.

«В такой ситуации, наверное, город должен искать спонсоров. Нельзя, чтобы этот клуб вообще распался. Неужели не могут найти какого-то небольшого спонсора, который мог бы содержать эту команду? Думаю, что там не надо таких больших денег», — добавил специалист.

Баста стал владельцем клуба в 2019 году. «СКА Ростов» в сезоне-2022/23 выступал во второй лиге. Клуб стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-bondaruk-o-perehode-ska-v-medialigu-baste-blizhe-mediafutbol/
Футбол
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