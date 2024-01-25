Дьяков: «Не стал бы говорить, что СКА открывает ящик Пандоры, перейдя в медиалигу»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на переход клуба известного рэпера Василия Вакуленко (Басты) СКА Ростов-на-Дону в медиалигу.

«Да, Баста болеет за СКА, за ЦСКА. Когда-то команда даже Кубок России выиграла, но быть хозяином, я думаю, это для него не просто как игрушка, может быть он хотел как-то деньги зарабатывать. Медиалига, наоборот, минимальные вложения, плюс можно зарабатывать хорошие деньги футболистам и самому Басте на своем имени. Сейчас медиалига раскручена куда больше второй лиги. Я бы не стал говорить, что СКА открывает ящик Пандоры. Не думаю, что все посмотрят и скажут: «О, ростовский СКА пошел в медиалигу, давайте и мы». Нет, такого не будет», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Баста стал владельцем клуба в 2019 году. «СКА Ростов» в сезоне-2022/23 выступал во второй лиге. Клуб стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.