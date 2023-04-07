«Амкал» ведет активные переговоры c журналисткой Полиной Лысенко

«Амкал» ведет переговоры с бывшей пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо» Полиной Лысенко. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Стороны пока окончательно не договорились о переходе Лысенко. Отмечается, что одним из неурегулированных вопросов остается зарплата журналистки, которая хочет получать не менее 100 тысяч рублей в месяц. Также известно, что в ее услугах заинтересованы ряд других клубов Медиалиги.

4 апреля Лысенко объявила об уходе из «Динамо». В московском клубе она проработала четыре года. Причиной своего ухода журналистка назвала новый курс «Динамо» и желание немного отдохнуть.