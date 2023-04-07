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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:20

«Амкал» ведет активные переговоры c журналисткой Полиной Лысенко

Алина Савинова
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«Амкал» ведет переговоры с бывшей пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо» Полиной Лысенко. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Стороны пока окончательно не договорились о переходе Лысенко. Отмечается, что одним из неурегулированных вопросов остается зарплата журналистки, которая хочет получать не менее 100 тысяч рублей в месяц. Также известно, что в ее услугах заинтересованы ряд других клубов Медиалиги.

4 апреля Лысенко объявила об уходе из «Динамо». В московском клубе она проработала четыре года. Причиной своего ухода журналистка назвала новый курс «Динамо» и желание немного отдохнуть.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10781870-amkal-vedet-aktivnye-peregovory-c-polinoj-lysenko.html
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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