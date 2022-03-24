«Юра успел простить Сергея». Тишков, Цымбаларь, Безродный. Им бы еще жить да жить...

«СЭ» вспоминает ярких игроков чемпионата России, рано ушедших из жизни.

18 марта в возрасте 45 лет умер Алексей Бахарев. «СЭ» писал о бывшем полузащитнике «Спартака», «Ротора», донецкого «Шахтера», а сегодня вспоминает других ярких игроков чемпионата России, рано ушедших из жизни.

«Тиша, Тиша... Думал, второй Стрельцов растет»

Юрий Тишков. В составе «Торпедо» дважды бронзовый призер чемпионата СССР (1988, 1991), финалист Кубка СССР (1991). В составе «Динамо» бронзовый призер чемпионата России (1993). Убит 11 января 2003 года. Ему был 31 год.

Звезда торпедовца Тишкова на нашем футбольном небосклоне взошла в 1990 году. Дебют в чемпионате СССР, правда, состоялся раньше — в 1988-м, когда Валентин Иванов выпустил 17-летнего парня на замену в игре с киевским «Динамо». В следующем сезоне Тишков отметился дублем в кубковой встрече со «Спартаком», но твердым игроком основы автозаводцев стал именно в 1990-м, когда навел шороху в еврокубках. В розыгрыше Кубка УЕФА его жертвами поочередно становились шведский ГАИС (3 гола), «Севилья» (1) и «Монако» (2). Черно-белые дошли до четвертьфинала турнира, где лишь по пенальти проиграли датскому «Брондбю». Юрий в тех играх участия не принимал.

В 1991-м он едва не выиграл с «Торпедо» последний Кубок СССР, забив два гола в финале с ЦСКА. Но армейцы, в составе которых блистал Игорь Корнеев, оказались удачливее — и победили 3:2. По итогам того сезона Тишков второй год подряд попал в число 33 лучших футболистов страны. В своем амплуа Юрий занял второе место, уступив только динамовцу Игорю Колыванову.

Юрия Тишков забивает гол в матче с «Реалом». Александр Федоров, Фото «СЭ»

В сезоне-1992 Тишков забил в историческом ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА с «Реалом» (3:2). Однако дальше прошли мадридцы, победившие в первой встрече, — 5:2.

— У меня бабушка — верующая. Накануне ответного матча с «Реалом» я поехал с ней в ту церковь, где меня крестили. Она объяснила, куда поставить свечку. И я сделал все, как она посоветовала. Попросил Бога помочь нам забить три мяча, — рассказывал форвард.

— Просьба Тишкова Богом была услышана, но...

— Только наполовину. Наверное, мне ее надо было по-другому сформулировать. Ведь испанцы забили нам два мяча, и, хотя мы добились победы 3:2, этот счет после 2:5 в Мадриде нас никак не устраивал. Я даже после матча маме сказал: «Представляешь, что я наделал!.. Попросил у Бога три гола в ворота «Реала», а про то, что при этом надо уберечь наши ворота, позабыл...». («Футбол Review», 1996 год).

Переход Тишкова в «Динамо» Валерия Газзаева наделал немало шума. Кто-то даже называл его предателем.

— Правда ли, что ваш переход из «Торпедо» в «Динамо» объяснялся тем, что с помощью динамовского клуба вы вскоре должны были перебраться в итальянскую «Аталанту»? — впоследствии спросили Тишкова.

— Одна из причин заключалась действительно в этом. У нас с Шустиковым был агент из Израиля, который еще в 1992-м едва не устроил мой переход в «Шеффилд Уэнсдей». Но из «Динамо» тогда уехать за границу было легче, чем из «Торпедо», — после нашумевшей победы над «Торино» в Кубке УЕФА и продажи Игоря Колыванова в «Фоджу» у руководства бело-голубых завязались тесные отношения с итальянцами. При переходе в «Динамо» я не только встретился с президентом «Аталанты», но даже съездил в Бергамо на три дня. Была достигнута договоренность, что летом я попробую свои силы в команде. Но вместо этого меня ждало 5 июля 1993-го. Вывернутый наружу голеностоп до сих пор стоит перед глазами...

Юрий Тишков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 июля «Динамо» проводило кубковый матч в Коломне против местной команды «Виктор-Авангард».

Защитник хозяев Сергей Бодак на 13-й минуте встречи пошел в подкат против Тишкова и нанес ему тяжелую травму. Диагноз врачей звучал жутко — рваная проникающая рана левого голеностопного сустава с разрывом внутреннего отдела капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и подвывихом стопы, а также наружный перелом нижней трети малой берцовой кости. Через четыре дня после матча Юрия прооперировали.

— Что произошло в матче в Коломне? Я уходил от защитника под 11-м номером — кажется, это был Чунихин, — рассказывал Тишков корреспонденту «СЭ». — В это время мне наперерез выскочил Бодак и полетел в подкате. Раздался хруст. Мне показалось, что весь стадион услышал этот страшный звук. Первые секунды я не ощущал боли. Упав на траву, увидел, как мяч катится в аут. И даже, когда начались адские боли, не потерял сознание. Все помню. Машина скорой помощи уже собиралась отъезжать, а ко мне подошел Игорь Добровольский. На нем не было лица, но он попытался меня приободрить, сказав: «Юра, держись, мы еще вместе поиграем». В больнице Коломны с меня сняли грязные гетры, и тогда жуткая картина предстала перед моими глазами. Удар пришелся выше голеностопного сустава, в самую тонкую часть ноги. Врачи сделали дезинфекцию и отправили в Москву. За три года выступлений в высшей лиге я попадал в разные переплеты, но таких мучений, как сейчас, не испытывал...

Бодак клялся, что сделал это не специально: «Ну там же чисто игровой момент был! Я в подкате забрал мяч, судья даже не свистнул. Ни боковой арбитр, который рядом был, ни инспектор ни в чем меня не упрекнули. И видеозапись, сделанная нашим оператором, тоже мою невиновность подтверждает. Футбол же... А потом дело представили так, будто я человека чуть ли не нарочно инвалидом сделал! Это Юрку-то Тишкова, с которым мы в одной команде столько лет играли!»

На поле форвард «Динамо» вернулся лишь через 15 месяцев. Бодака сначала дисквалифицировали пожизненно, однако потом наказание смягчили.

По сути, та травма поставила крест на карьере Юрия. На прежний уровень он так и не вернулся.

Юрий Тишков. Александр Вильф, Фото —

— Тиша, Тиша... У него в «Торпедо» был такой дебют, что я думал: растет новый Стрельцов, — делился своими впечатлениями с корреспондентом «СЭ» в 2005 году бывший одноклубник Тишкова Дмитрий Ульянов. — Скорость, техника, удар, забивает. Все есть! Если бы не эта травма в Коломне... Сколько Юра операций перенес, как со своей ногой намучился! При этом цеплялся до последнего, хотел играть. Я уже в Израиле был, когда он приезжал сюда на смотрины. День походит — нога опухает. Какой уж тут футбол...

Тишков благодаря своему характеру, амбициям и пытливому уму не потерялся после завершения игровой карьеры. Получил юридическое образование, начал работать комментатором на федеральном канале, стал заниматься агентской деятельностью.

7 апреля 2002 года телезрители канала М1 увидели в программе «Московский футбол» историческое рукопожатие Юрия Тишкова и Сергея Бодака. По инициативе руководителя программы Валерия Чумаченко два «заклятых врага» встретились на стадионе во время матча дублеров ЦСКА — «Сатурн» и пожали друг другу руки в знак полного примирения.

— На Бодака мы вышли через пресс-атташе «Сатурна». Сергей тогда там работал администратором. Он сразу откликнулся: «Всегда готов, я с этим живу, мне это нужно...» — рассказал «СЭ» Чумаченко. — Юра воспринял эту идею неожиданно тепло, спокойно, лояльно. Вы знаете, он был настолько светлым парнем... А дальше мы отправили корреспондента на матч молодежек ЦСКА и «Сатурна», где и произошло примирение. В итоге получился такой добрый сюжет. Они встретились, пожали друг другу руки. Сергей принес извинения, а Юра их принял. Конечно, какой-то дружеской беседы ожидать было сложно. Оба понимали, что их снимают, и это тоже накладывало отпечаток на общение. Так что какого-то раскованного, обстоятельного разговора не получилось. Встретились два человека. Один четко осознавал, что второй испытывает какие-то безумные жизненные перегрузки... Юрка благодаря своему необычайному характеру проникся переживаниями Сергея. Представляете, Тишков переживал из-за страданий Бодака?!

Ночью 11 января 2003 года Тишков был убит. Его тело со множеством ножевых ранений обнаружили возле дома на Дмитровском шоссе. Преступление до сих пор не раскрыто...

— Помню, когда узнал об убийстве Тишкова, подумал: «Господи, мы успели их помирить... — вздохнул Чумаченко. — Сделали так, что один человек теперь не будет терзаться». Юра успел простить Сергея.

Илья Цымбаларь. Фото Дмитрий Солнцев, — Дмитрий Солнцев, Фото —

«Сергеич, я бил третьему в голову!»

Илья Цымбаларь. В составе «Спартака» — шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России. Лучший футболист России-1995. За сборную России провел 28 матчей, забил четыре гола. Участник чемпионата мира-1994 и Евро-1996. Скончался 28 декабря 2013 года. Причиной смерти, предположительно, стала болезнь сердца. Ему было 44 года.

23-летние друзья — Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров — перешли из одесского «Черноморца» в «Спартак» зимой 1993 года.

Дебют Цымбаларя за команду Олега Романцева пришелся на гостевой матч первого тура чемпионата России-1993 против «Ростельмаша», который состоялся 8 марта. Красно-белые неожиданно уступили — 0:2, дубль оформил Сергей Балахнин.

Илья довольно быстро отвоевал себе место в стартовом составе москвичей на позиции левого полузащитника. Впрочем, Романцев не спешил публично хвалить хавбека. Другой одессит — Никифоров — быстрее заслужил комплименты от тренера. На то, пожалуй, имелись и объективные причины. В своем первом сезоне в России Цымбаларю оказалось непросто засверкать на фоне партнеров по средней линии. Справа выходил Карпин, в центре поля действовали Пятницкий и Ледяхов, которые по своему уровню тогда превосходили экс-игрока «Черноморца».

По итогам сезона-93 Романцев дал характеристику своему левому полузащитнику, указав ему на недостатки.

— Илья обладает уникальной техникой — на ограниченном пространстве может обыграть трех-четырех соперников. А главный его недостаток — неуверенность в себе. Ему недостает той спортивной наглости, которая есть у Карпина.

Олег Романцев и Илья Цымбаларь. Александр Вильф, Фото «СЭ»

В первой части чемпионата России-94 Илья играл много, картины не портил, но разницы по-прежнему не делал. Тем не менее привлек внимание главного тренера сборной России Павла Садырина, который в апреле пригласил одессита на товарищеский матч с Турцией. А в майской контрольной встрече со словаками (2:1) Илья забил свой первый гол за национальную команду, причем победный. Сейчас уже сложно сказать, принял бы он участие в чемпионате мира-1994, если бы не раскол в сборной, вызванный печально известным «Письмом 14». Так или иначе, в США хавбек дважды выходил на поле в стартовом составе — против Бразилии и Камеруна. В матче с африканцами два из пяти своих голов Саленко забил именно с передач спартаковца.

Новый сезон Цымбаларь начал лихо, в трех первых матчах забив два гола и отдав одну результативную передачу. Однако в игре с «Тюменью» (4:1) получил травму голеностопа и выбыл почти на два месяца.

Илья вернулся на поле в июне в матче с «Жемчужиной (2:1). То лето можно по праву назвать летом Цымбаларя. Его статистика просто поражала. 5 голов и 7 результативных передач. В 12 матчах с Цымбаларем в составе «Спартак» набрал 29 очков!

После обидной ничьей с «Ротором» (1:1) корреспондент «СЭ» в своем отчете все равно не переставал восхищаться игрой спартаковского полузащитника:

«Ах как играл «Спартак»! По-гусарски лихо и по-чемпионски красиво. От изумительных пасов Цымбаларя дух захватывало. На 31-й минуте он обыграл двух волгоградцев, посмотрел по сторонам и только потом — аккуратно, по-цымбаларьски — окунул мяч в сетку. Я тут же вспомнил, как после выигранного «Ротором» в первом круге матча у «Спартака» Виктор Прокопенко, которому чувство юмора не изменяет никогда, подошел к Цымбаларю, пропускавшему встречу из-за травмы, и с улыбкой сказал: «Спасибо, Илюша, помог ты нам сегодня». Спустя два месяца Цымбаларь уже здоров и на сей раз решил помочь не своему бывшему наставнику, а нынешнему — Олегу Романцеву. Играл он блестяще. И после финального свистка Рохус Шох признал, что своего Цымбаларя в «Роторе» не оказалось».

По итогам опроса «СЭ» Илья был признан лучшим футболистом России-1995.

Осенью 1995-го интервью «СЭ-Футбол» дал Федор Черенков.

— Вас иногда называли королем. А что такое в вашем представлении король футбола?

— Это игрок, который на поле умеет делать все. А впрочем, не мне об этом на самом деле судить.

— Кому из современных наших футболистов вы смогли бы присвоить такой титул?

— Все предпосылки для того, чтобы вырасти в великого игрока, есть у Ильи Цымбаларя. При условии, что он сможет реально оценить свои возможности. Не занижая и в то же время в некоторых случаях не завышая их. В арсенале Цымбаларя есть практически все необходимое: скорость, техника, удар. При всем том он практически непредсказуем, по мысли и игре опережая многих. Илья и сейчас уже заметно выделяется, а в дальнейшем сможет вырасти в звезду. Если не забудет, что в каждом матче нужно выкладываться полностью.

В 1996-м Цымбаларь внес серьезный вклад в чемпионство «пионеротряда» Георгия Ярцева, забив гол нерабочей правой ногой в золотом матче с «Аланией» (2:1).

В 1997-м он играл мало из-за травмы. Зато в 1998-м занял второе место в голосовании на лучшего футболиста страны, уступив только Егору Титову. Болельщики «Спартака» еще долго будут смаковать гениальный гол Цымбаларя со штрафного в ворота мадридского «Реала» в сентябре 1998-го (2:1).

Илья Цымбаларь. Фото Александр Вильф, — Александр Вильф, Фото —

Бывший тренер «Спартака» Виктор Самохин в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» рассказывал, что этот шедевральный удар — вовсе не случайность: «Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»

Сам Илья впоследствии рассказывал, что его чуть ли не в «Реал» позвали после той знаменитой победы.

«Фернандо Йерро после памятного московского матча в Лиге чемпионов сезона-1998/1999 обмолвился на английском языке, что, мол, в декабре — по окончании нашего сезона — меня ждут в Мадриде. Инглиша я толком не знал, но суть в целом понял», — говорил Цымбаларь.

Увы, тот сезон, по сути, стал последним сильным в карьере полузащитника. В 1999-м его статистика оставляла желать лучшего, он перестал проходить в состав. К тому же вновь начали беспокоить старые травмы. В чемпионате России-1999 Цымбаларь провел всего 11 матчей (семь в старте), забил два мяча, отдал две голевые передачи.

28 сентября 1999 года в гостевом матче Лиги чемпионов с «Бордо» Цымбаларь в перерыве заменил Булатова, но переломить ход встречи не смог — 1:2. Оценка «СЭ» звучала как приговор. «4,5 (!) — своей игрой напомнил позднего Пятницкого. Такого количества брака от некогда самого техничного спартаковца не ожидал никто...»

Это была последняя игра Цымбаларя в форме «Спартака». В середине октября Романцев объявил о решении клуба выставить его на трансфер в связи с тем, что хавбек не выдерживает конкуренции в средней линии красно-белых.

Сергей Юран и Илья Цымбаларь. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Каждый игрок в определенный момент потихонечку начинает сдавать, — говорил в интервью «СЭ» бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. — В 1999-м Илье уже было 30. Он, поверьте, футболу послужил много лет. Из «Черноморца» переходил к нам готовым игроком, а не зеленым пацаном. У нас он уже, получается, отрабатывал вторую половину своей футбольной жизни. И в какой-то момент стало очевидно, что уже не тянул. Либо его меняли, либо он в стартовый состав не проходил. Олег Иваныч вздыхал, терпел... Но долго ведь так продолжаться не могло?

— Но ведь в 1998 году Илья выдал просто шикарный сезон! Неужели в 1999-м начал терять мотивацию?

— Много факторов. Травмы... Плюс игрок уже пресытился. Он ведь фактически все получил. Хорошая квартира на Кутузовском проспекте, прекрасный дом, жена, два сына. 30 лет. Да, тогда платили не так, как сейчас, но по тем временам контракт у него был довольно высокий, достаточный. И в какой-то момент Илья, видимо, понял, что уже не может прыгнуть выше головы, а играть на том же уровне, наверное, надоело. Стиснуть зубы и сделать усилие над собой, когда ты всего уже в России добился... Нет, Илюша все-таки был не такой. Но его невозможно было ругать!

— Почему?

— У него же были глаза как у провинившегося ребенка! Сложно забыть его взгляд... И после «посиделок» с Мамедовым он приезжал на базу и впахивал, приободрялся. Сам понимал, что где-то неправ. Илюха был очень ранимым человеком. Это я чувствовал. И его «выкрутасы» не переходили в систему. Мы никогда его не искали. Не вытаскивали из каких-либо историй, из дурных компаний.

После «Спартака» Илья попробовал перезапустить карьеру в «Локомотиве» (забил гол в финале Кубка России против ЦСКА) и «Анжи», но прежнего Цымбаларя болельщики, по большому счету, так и не увидели.

После завершения карьеры работал тренером дубля «Спартака», возглавлял рязанский «Спартак-МЖК», «Нижний Новгород», помогал Игорю Ледяхову в «Шиннике».

Умер в Одессе в возрасте 44 лет за три дня до нового года.

Артем Безродный (справа). Александр Вильф, Фото —

« Артем удивился: «Зачем мне в «Реал»? Спартак» его недавно обыграл»

Артем Безродный. В составе «Спартака» четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны. Умер 13 сентября 2016 года в возрасте 37 лет.

«Какие цели ставлю перед собой в будущем? Хотелось бы остаться в футболе, потому что без него вообще невозможно прожить. Футбол для человека — это как второе сердце. Я мечтаю быть тренером».

Это отрывок из последнего интервью Артема Безродного, которое он дал в январе 2016 года. Через 8 месяцев экс-хавбека «Спартака» не стало. На утренней пробежке не выдержало сердце. Ему было всего 37...

Прорывным для Артема в «Спартаке» стал сезон-1999. В матче второго тура чемпионата России против «Крыльев» (3:0) он впервые вышел в стартовом составе красно-белых вместо травмированного Цымбаларя, оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Дальше — больше. Бенефисом Безродного стало дерби с ЦСКА. Выйдя на замену во втором тайме, Артем дважды огорчил армейцев, убив интригу, — 4:0. В первом случае он лихо, на рывке ушел от Минько и с левой пробил в дальний угол. Во втором — здорово подставил голеностоп после тонкой передачи Титова.

«СЭ» не скупился на похвалу молодому спартаковцу: «Пока Безродный выходит в основном на замену, но было бы удивительно, если бы в 20 лет, да еще при Титове, он забронировал себе место в стартовом составе. Игровая карьера Безродного началась, пожалуй, даже ярче, чем у Титова с Аленичевым, а в том, что этот футболист обладает талантом, сомнений после матча с ЦСКА нет. Незаурядная техника, дриблинг, скорость, удар с левой ноги — все это при нем. Даже без двух голов в армейские ворота его можно было назвать в воскресенье одним из лучших в составе «Спартака». Ну а забитые мячи должны изменить его судьбу. Можно предположить (только бы не сглазить!), что в 2001 году о Безродном будут говорить так же, как сейчас о Титове. А связка Булатов — Безродный, о которой в прошлом году мы даже и подумать не могли (но наверняка она уже была в проекте Романцева), будет не хуже тандемов Пятницкий — Ледяхов или Титов — Аленичев».

Артем Безродный. Григорий Филиппов, Фото —

Четыре гола в групповом турнире Лиги чемпионов, безусловно, повысили котировки Безродного. В домашней игре со «Спартой» он вновь выступил в роли джокера. Появившись на поле на 70-й минуте, уже на 73-й смог протолкнуть мяч мимо голкипера и принести красно-белым ничью.

О Безродном все громче стали говорить как о несомненном таланте. Он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата. В своем амплуа занял третье место, пропустив вперед Лоськова и Титова. В 1999-м Артем сыграл свой первый и, как оказалось, единственный матч за сборную России — в отборочном цикле Евро-2000 против Андорры (2:1).

Проблемы начались в 2001-м. Все чаще стали беспокоить ахиллы, хавбек много пропускал. Да и отношение делу как-то поменялось...

— Мне кажется, он не зацикливался на футболе, не ставил его на первое место, — говорил бывший тренер красно-белых Вячеслав Грозный. — Безродный просто рассматривал его как часть жизни. И все. Другим надо было серьезно работать над техникой, координацией, скоростью. А ему — нет! У Артема все получалось естественным образом, легко. Видимо, рассуждал так: «У меня и так все нормально! Я и обыгрываю, и пробиваю с дистанции».

Говорил ему: «Артем, ты уже в «Спартаке». И пройдя Лигу чемпионов, можешь выйти на очень высокий уровень». А он смотрит на меня, не понимает: «Да я и так на очень высоком уровне. В «Спартаке». Я продолжаю: «Да никто не сомневается, что ты здорово играешь. В «Спартаке» плохих футболистов не бывает. Но можно еще выше забраться, играть, допустим, в «Реале».

— И что Безродный?

— Отвечал: «А зачем мне в «Реал»? «Спартак» же его недавно обыграл. Я и так играю в большом клубе. Мне здесь комфортно и интересно. Вы же сами здесь работаете. Чего же вы от меня хотите?» Вот таким он был.

— С чем вы связываете столь высокий травматизм Безродного? — задали мы вопрос бывшему врачу красно-белых Юрию Василькову.

— Положа руку на сердце, нужно признать, что дело было не столько в предрасположенности к травмам, сколько в безалаберности Артема... Хотя я тогда еще обратил внимание на особенности его бега. Знаете, у него он такой — семенящий, что ли, не от бедра. Больше подходит легкоатлетам. В итоге нагружались стопы, в том числе и ахилл...

Артем Безродный. Григорий Филиппов, Фото —

— Можно ли было решить эту проблему?

— Да. Но только при соблюдении режима, полном покое на выходных и правильном восстановлении. А он все время куда-то пропадал. Чудной был парнишка. Помню, говорю ему: «Артем, завтра мы улетаем на матч. Команда должна быть в красных костюмах. Понял?» Он кивает. На следующий день приезжает в зеленом... Ну как так? Выговариваю ему, а он смотрит на меня такими виноватыми глазами. И таких моментов хватало.

— В своем последнем интервью Артем вспоминал про свои травмы: «Ахиллы были черными и их не было вообще!»

— Это хроническая нестабильность суставов. Операция в таком случае — это всегда риск. Но должен заметить, что на выходных он не отдыхал... Занимался всем чем угодно, ну вы понимаете, но только не восстановлением. Получался какой-то замкнутый круг. Старались его поставить на ноги. Но какого-то особого рвения со стороны Артема я не наблюдал. Иногда он выходил на уколах. Но долго так продолжаться не могло. Мне кажется, что Артем в какой-то момент уже сам стал понимать, что не тянет, не держит уровень, и потихонечку ушел, что называется, в резерв.

«Надеялся, из него вырастет второй Мостовой, — вздыхал Романцев в «Разговоре по пятницам» в 2009 году. — Безродный ершистый и талантливый. Вспомните, какие матчи в Лиге чемпионов выдавал! Сколько же бесед я с ним провел! Сколько прощал! Но терпение лопнуло. Как работать с человеком, который абсолютно неуправляем? Безродный пропадал, потом божился, что больше такое не повторится, — и на следующий день снова мог исчезнуть, никого не предупредив...»

В начале 2004 года Безродный покинул «Спартак». Провел четыре матча за азербайджанский «МКТ-Араз». Дальше выступал за любительские украинские клубы.