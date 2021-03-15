Ушел из жизни вице-чемпион Европы и один из самых ярких ростовских футболистов Юрий Шикунов.

Серебряный призер Евро-1964 Юрий Иванович Шикунов скончался 15 марта на 82-м году жизни.

Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». Со сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы-1964, а со СКА — серебро чемпионата СССР-1966.

5 декабря в возрасте 83 лет ушел из жизни другой легендарный футболист СКА и сборной СССР — чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник.

Предлагаем вспомнить интервью Юрия Ивановича для нашей рубрики «Разговор по пятницам». Материал вышел в декабре 2019 года под заголовком «Яшин достал водку и икру. «У нас же вечером игра!» — ужаснулся Беккенбауэр».

2019 год. Юрий Шикунов. Фото Юрий Голышак, «СЭ»

— Юрий Иванович, с премией за чемпионат Европы вас прокатили. А в Ростове-то платили нормально — раз тут и закончили?

— Меня на шахту оформили. Каждый месяц к футбольной зарплате прилагалась шахтерская. Та значительно больше.

— Настоящие шахтеры за такое и поколотить могли.

— Так мы в кассу с работягами не стояли, все отдельно приносили. В этом смысле в Донецке очень хорошо ребята устраивались. Нигде столько не платили в высшей лиге, никакой «Спартак» с «Шахтером» сравниться не мог. В Донецке три доплаты было! За тысячу рублей уходили! А у Виталия Старухина было четыре или пять доплат.

— Зато на «Волгах» ездили.

— Была у меня «Волга» с оленем. Весь город знал автомобили футболистов. Хоть не было еще моды на «особенные» номера. Какие давали — те и ставили.

— Вашу машину на руках не носили?

— Мою — нет. А вот как-то с Понедельником сидели в его «Волге» после матча. Витька ключом щелкнул — раз, машина не едет. Вроде не самолет — а поднимается!

— Далеко вынесли?

— До самого выезда со стадиона. Аккуратненько поставили, «до свидания» — и все.

— Давно машину не водите?

— Как 70 лет исполнилось, решил — хватит! Передал руль Валентине, второй жене. Чувствую — реакция не та. Надо мне это? Как-то Валя попросила перепарковать автомобиль — сажусь и чувствую: вообще ничего не соображаю. Хотя ездил здорово. Ни одной аварии!

***

— Из СКА 60-х в Ростове живете только вы?

— Еще Валера Буров. Афонин и Понедельник — в Москве. Остальные поумирали. Почему — не понимаю! Вот я и пил, и курил — а живой. Кто-то режимил, а уже 20 лет, как нету. Мы же послевоенные — уличные, дворовые. Лечиться нас не заставишь.

— Чью смерть особенно тяжело переживали?

— Толи Черткова, Алика Копаева... А когда Валера Воронин в аварию попал, для меня это была трагедия. В сборной дружил с ним и Метревели.

— После автокатастрофы с Ворониным встречались?

— Как-то увиделись. Одна сторона лица нормальная, а другую будто перепахали всю. Обгоревшая. Я ахнул.

— Помним случай в Тбилиси — уже пожилой Понедельник в цивильном костюме и туфлях на спор попал в перекладину с линии штрафной.

— Так Витька — шикарный игрок! Жаль, давно не общались. В Ростове почти не появляется. А когда-то семьями дружили, сына моего вместе крестили.

— Маслаченко говорил: «В 1962-м я был сильнее Яшина. Если б не травма — неизвестно, кто бы играл на чемпионате мира». В самом деле?

— Да Яшин бы играл. Точно! Лева — великий! И как вратарь, и по человеческим качествам. Скромный, спокойный. Я даже не помню, чтоб в игре или на тренировках на кого-то срывался, орал. Рабочий подсказ был — но исключительно по-доброму. Историю вспомнил. Беккенбауэр как-то рассказывал — поселили его в номер к Яшину, когда играли за сборную мира. Заходит в номер с чемоданчиком. Произносит: «Франц...» — и распахивает чемоданчик-то. Достает две банки икры и бутылочку водки. Беккенбауэр ужаснулся: «Вечером игра!» — «А ничего страшного». Выпили по рюмке, съели ложками по банке икры. Легли спать — и вечером вышли на матч. Вот это Лев Иванович!

Полностью интервью Юрия Шикунова — на этой странице. «Разговор по пятницам» с Виктором Понедельником «Стукача «пробил» Лев Яшин» — на этой странице.