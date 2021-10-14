12 октября легенде отечественного футбола Никите Симоняну исполнилось 95 лет. Юбиляр получил поздравления со всего мира, в том числе из Венгрии — родины знаменитого бомбардира Ференца Пушкаша, с которым он дружил в жизни и соперничал на поле.

Шандор Варга, сотрудник футбольного агентства CAABase, специально прилетел в Москву, чтобы отпраздновать день рождения с виновником торжества.

— Я счастливый человек, так как второй год подряд отмечаю день рождения Никиты Палыча у него на кухне. Это уже становится доброй традицией, — смеется Варга. — На самом деле только единицы удостоились такой чести.

Мы побывали в гостях у Никиты Палыча вместе с моим старым другом — Дьердем Соллоши, главой союза спортивных журналистов Венгрии, президентом фонда имени Ференца Пушкаша, благодаря которому ФИФА каждый год вручает приз за самый красивый гол. Кстати, в этом году будем номинировать на этот приз мяч Георгия Джикии в ворота словенцев. Передали юбиляру письмо и подарок от нашего премьер-министра.

Так праздновали 95-летний юбилей Никиты Симоняна на кухне легенды. Фото из личного архива Шандора Варги

Вот текст послания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана:

«Господину Никите Павловичу Симоняну.



Сложно поверить, но прошло почти два года с момента нашей последней встречи, когда я вместе с семьюдесятью тысячами болельщиков стал свидетелем исторического для спорта момента: 66 лет спустя после Вашего гола в матче открытия «Непштадиона» Вы нанесли первый удар по мячу в матче Венгрия — Уругвай на церемонии открытия «Пушкаш Арены».



Насколько я знаю, как раз Дьюла Грошич после матча «Гонвед» — «Спартак» сказал, что если мяч был у Вас, он никогда не знал, когда Вы ударите по воротам. Убежден, что мнение вратаря «Золотой команды» разделяли многие коллеги, когда своими голами Вы привели «Спартак» к четырехкратному чемпионству, двум Кубкам, а сборную СССР — к золотой медали Олимпийских игр. Более того, Вы продолжили грандиозную череду успехов и в качестве тренера «Спартака», а после привели ереванский «Арарат» к лучшим результатам в армянском футболе.



Мы, венгры, никогда не забываем, с каким теплом Вы вспоминаете о Ференце Пушкаше и других игроках «Золотой команды». Как, будучи в Будапеште, Вы посещаете могилы своих прежних соперников в базилике Святого Иштвана и как несколько лет назад Вы побывали и у нас, в Академии Пушкаша.



Позвольте мне как премьер-министру Венгрии и основателю Академии Пушкаша в день Вашего 95-летия пожелать Вам крепкого здоровья и многих сил в работе!



Будапешт, 12 октября 2021 г. С уважением, Виктор Орбан»

— Не мог себе представить, что в день матча Англия — Венгрия буду находиться в квартире легендарного Никиты Симоняна, — говорит Соллоши. — Но это случилось. И юбиляр поддерживал нашу команду, подпевал во время гимна нашей сборной. Его дом смело можно назвать частью музея мирового футбола. Это был невероятный вечер. По телевизору постоянно показывали поздравления с юбилеем — от Инфантино, Моуринью, Пике, Мхитаряна.

— День рождения прошел отлично, — соглашается Варга. — Не устаю поражаться этому человеку — его любви к жизни и, конечно, к футболу. Ему же на днях поставили кардиостимулятор. Так он уже на следующий день после этой операции сказал врачам: «Сегодня сборная России играет, я пошел домой, там буду смотреть, болеть. Они должны выиграть»!

И команда его не подвела — победила Словению. А потом и Валерий Карпин поздравил Никиту Палыча на пресс-конференции, и все футболисты в самолете сделали фото в майках с его изображением. Конечно, Симонян тронут таким отношением к себе. Ему было очень приятно, я это видел своими глазами. В общем, праздник удался. Большое счастье общаться с таким человеком. Он показывает нам пример, как жить и служить футболу, любить и творить добро.