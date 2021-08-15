В воскресенье исполнилось 50 лет одному из самых одаренных нападающих своего поколения Сергею Щербакову

В 1991 году он с пятью мячами стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира. Отыграв три года за донецкий «Шахтер», в 1992-м перешел в лиссабонский «Спортинг», за который в 25 матчах забил те же пять мячей. Его партнерами по клубу были Луиш Фигу и Красимир Балаков...

Но страшная авария, случившаяся 14 декабря 1993 года, поставила крест на футбольной карьере 22-летнего форварда — Сергей стал инвалидом.

По юниорам обыгрывал Фигу, получал «Золотую бутсу»

В высшей лиге чемпионата СССР Щербаков дебютировал в составе «Шахтера» в 17 лет, выйдя на замену в матче с харьковским «Металлистом». В своем первом сезоне в элитном дивизионе он отыграл 15 матчей, но голами не отметился.

Прорыв произошел в 90-м — 5 мячей в 17 встречах. А вместе с юниорской сборной СССР под руководством Геннадия Костылева Сергей стал чемпионом Европы. В финале в серии 11-метровых Советский Союз оказался удачливее Португалии с будущим одноклубником Луишем Фигу в составе. Да, тогда о нем толком еще никто не знал, но в той игре он отпахал все 120 минут и забил один из двух послематчевых пенальти своей команды. А отечественные футболисты не промазали ни разу — 4:2.

Вот состав той золотой команды: Помазун, Крбашян, Мандреко (Кандауров, 77), Мамчур, Минько, Бушманов, Щербаков, Гущин (Похлебаев, 32), Гришин, Лукин, Шаран.

— Последний футболист в нашем чемпионате, смотреть на которого для вас — кайф? — спросил Геннадия Костылева обозреватель «СЭ» Юрий Голышак в 2017 году.

- Широков. Но отчасти. Если по большому счету — Игорь Добровольский. Это парень уровня сегодняшних звезд, самых ярких. Правда, не хватало мотивации стать лучшим. Спортивной закваски. А умел все — и скрытый пас, и обыграть, и чувство дистанции. Защитник летит, а Игорек так мячик уберет, что тот на сантиметр не дотягивается. Как боксер. Вкрадчивая манера — и очень быстрые мышцы! Когда надо — взорвется. Классный футболист. А самый-самый для меня — Щербаков Серега.

— Прямо «самый-самый»?

— Отвечаю! Это же возраст Зидана и Фигу. Так вот Сережа был выше этих двух на голову. Не случись несчастья — они бы ему в подметки годились. У Щербакова было все — и характер, и жажда победы. Плакал, если проиграет. Если на тренировке команда уступила — весь день будет ходить с плохим настроением. Его не брали в юношескую сборную Украины, Щербаков не подходил под их стандарты. За второй состав выходил. Я его случайно увидел, всех в подкатах выносил. Удивляюсь: «А это что за фрукт?» — «Донецкий, ничего особенного. Шалопай...» Ладно, вызываю его. В «квадрате» наблюдаю — умения ноль. Школы нет вовсе. Ребята начали издеваться — то между ног ему мяч катнут, то еще что. У него глаза кровью как у быка наливались! Начал в подкатах кидаться — всем ноги поотдавливал. Подхожу: «Слушай, братец, так нельзя. Здесь большой футбол! Научиться хочешь?» — «Хочу!» — «Ну, давай...» Так он за полгода всех догнал и перегнал. Первой звездой стал в этом составе. На всех турнирах «золотые бутсы» получал.

Сезон-91 — настоящий звездный час Щербакова. Он вновь выстрелил на международном уровне. Теперь на молодежном чемпионате мира в Португалии.

Мы попали в одну группу с Австралией, Египтом и Тринидадом и Тобаго. В первом туре благодаря голу Щербакова с минимальным счетом одолели египтян (1:0). Далее последовало поражение от австралийцев (0:1), которые в итоге дошли до полуфинала. Наконец, в третьем туре советские футболисты разнесли Тринидад и Тобаго — 4:0, забив все мячи еще до перерыва (Щербаков поставил жирную точку в той встрече)

В четвертьфинале нам досталась Испания. Дубль Щербакова и гол Сергея Мандреко вывели СССР в следующую стадию (3:1). А вот в полуфинале подопечные Игнатьева были биты бразильцами (0:3). В матче за третье место наша сборная в основное время вновь не смогла переиграть австралийцев (1:1) — гол у нас с пенальти провел все тот же Щербаков. А в серии 11-метровых мы все же оказались чуть точнее (5:4)

— Почему, на ваш взгляд, эта сборная не оправдала надежд болельщиков на чемпионате мира в Португалии? — спросил Щербакова корреспондент «СЭ» в ноябре 91-го года.

— Ответ простой: мы недооценили соперников, в частности, бразильцев. За что и поплатились.

— Или переоценили собственные возможности?

— Не думаю. У нас была сильная команда. Но почему-то, еще до турнира, все зациклились на хозяевах — сборной Португалии, считая ее единственным серьезным соперником. Заблуждение обошлось дорого.

Игрок «Шахтера» с пятью голами стал в итоге лучшим бомбардиром турнира, получив в награду «Золотую бутсу».

В чемпионате страны форвард семь раз огорчил соперников.

«20-летний Сергей Щербаков в небогатом на яркие индивидуальности донецком «Шахтере» — безусловно, явление, которому, впрочем, еще предстоит раскрыться сполна, — так писал в те дни «Спорт-Экспресс» про молодое дарование. — Специалисты о нем говорят: «Форвард милостью Божьей». Хотя забивает пока не так уж много: всего семь мячей в матчах прошедшего чемпионата страны. Правда, в активе еще «Золотая бутса» лучшего снайпера на чемпионате мира среди юниоров. Однако «только» третье место, добытое нашей командой в Португалии, несколько девальвировало имидж молодого голеадора в глазах болельщиков. Не говоря уже о полдюжине игр за клуб, пропущенных Щербаковым в результате дисциплинарных прегрешений на поле».

— Разговоры с судьями принято считать одним из симптомов звездной болезни...- укоряли Сергея журналисты.

— Не хочется, чтобы так кто-то думал. Но язык мой — воистину враг мой. Вроде стараюсь держать рот на замке. Но как саданут в очередной раз сзади по ногам, а судья в очередной раз сделает вид, будто ничего не заметил, трудно бывает смолчать.

— Ваш идеал форварда?

— Марко ван Бастен. Он не просто забивает голы, но делает это с каким-то неповторимым шармом.

— А лучшие нападающие, на ваш взгляд, в нашем футболе?

— Саленко и Колыванов. То, что называется чутьем гола, обоим присуще сполна. А Колыванов еще и отбором блестяще владеет.

Сергей Щербаков.

«Серега был быстрее Зидана»

Гол, забитый Сергеем в ворота ЦСКА в 7-м туре чемпионата СССР-91, стал настоящим украшением всего турнира.

Форвард совершил рейд метров на 40, лихо ушел от армейских защитников и с нерабочей правой ноги эффектно уложил мяч в дальний угол ворот Михаила Еремина. Блеск!

— Такие голы рождаются раз в 10 лет, — утверждал потом бывший полузащитник «горняков» Игорь Леонов.

Та игра, кстати, завершилась грандиозным скандалом. На 89-й минуте арбитр Рагимов назначил неочевидный пенальти в ворота хозяев за падение в штрафной Игоря Корнеева, и Дмитрий Кузнецов счет сравнял (1:1). Разъяренная толпа болельщиков едва не выскочила на поле и не растерзала судью.

— Серега был один из самых талантливых игроков своего поколения, — утверждает бывший тренер молодежной сборной СССР и России Борис Игнатьев в разговоре корреспондентом «СЭ». — Если бы не авария, он бы точно играл за первую национальную команду. Ведь у него были практически все необходимые футбольные качества и навыки. Возможно, немного не хватало какого-то изящества, замысловатых финтов. Зато его техника была очень надежная! Самое главное — он мог выполнять все элементы на высокой скорости. Щербаков все делал очень быстро, часто ставя соперников в тупик. За ним порой просто не поспевали. Здорово видел поле, владел точным пасом — особенно с левой ноги. Добротный такой, размашистый дриблинг. Сергей чувствовал момент, был очень опасен в чужой штрафной. Оказывался в нужном месте в нужное время. Это чувство предвидения, интуиция, присущая только очень большим мастерам. Как он иногда мог предугадать ту точку, куда приходил мяч — просто загадка. Он давал большой объем. И, конечно, исполнительское мастерство на высоком уровне — как в середине поля, так и в завершающей стадии.

— Для Геннадия Костылева именно Щербаков является самым одаренным футболистом, с которым он работал. А для вас?

— Один из самых одаренных. Я ведь работал и с Сергеем Кирьяковым, и с Олегом Саленко. Пожалуй, поставлю его на один уровень таланта с Кирьяковым.

— Еще раз процитируем Костылева: «Сережа был выше Зидана и Фигу на голову».

— Я так все-таки сказать не могу. Мы же играли против Франции. Возможно, Серега превосходил Зидана в скоростных качествах. А вот в остальном... Сложно судить. Пожалуй, на тот момент они находились на одном уровне, были сопоставимы. Щербаков действительно являлся игроком очень серьезного европейского калибра. Но спустя столько лет мне крайне тяжело поставить его выше Зидана, тем более на голову. Если бы не авария, Серега добился бы очень многого... Во всяком случае потенциал был большой. Возможно, здесь стоит сделать одну оговорку.

— Какую?

— По своему таланту, одаренности наши ребята того поколения в целом не уступали своим сверстникам из европейских стран. Только те смогли воспользоваться предоставленным им шансом и стали в итоге звездами. А у нас далеко не все... Не хватало понимания, что они способны на большее. Не все пошли верной дорогой. Не доставало должного профессионального отношения к себе... У нас здорово умеют деньги считать, а все остальное — как-то не особо. Я сейчас в целом говорю о российском футболе. По сути, ведь только Головин уехал за последнее время в Европу. А некоторые даже по столу не стучат: «Хочу, чтобы обо мне знал футбольный мир, мне надо уехать!».

Поэтому я и не могу сейчас вам сказать, что Серега был явно сильнее Зидана. В свое время они действительно шли вровень. Но француз стал легендой. А Щербаков вынужденно завершил карьеру в 22 года... Если бы не та авария, Сергей мог бы взлететь высоко. Правда, при условии, что были бы отброшены все особенности русского бытия...

Сергей Щербаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А Щербаков был склонен к нарушениям режима?

— Знаете, он был такой вольной птицей. Простой, веселый, демократичный, непосредственный. Мог говорить все, что думает — в глаза. Без комплексов. Ни перед кем не лебезил. Достаточно смышленый парень, понимающий суть жизни. Знал себе цену. Одним словом, не робкий мальчишка.

«В Шахтере я получал 600 рублей, в «Спортинге» — 7 тысяч долларов»

Вернемся в 1991 год. На Щербакова положили глаз ведущие советские клубы. Но Сергей нацелился на Европу.

— Когда в составе молодежной сборной СССР ездил по Европе, видел, как люди живут. Хотел выступать за западноевропейский клуб и заработать денег. Потому отклонил предложения киевского «Динамо» и московского «Спартака», — рассказывал форвард в одном из интервью украинским СМИ.

Яркая игра на молодежном чемпионате мира не могла не привлечь к нему внимание западных скаутов. Возник реальный вариант с переходом в голландский ПСВ, который тренировал Бобби Робсон. Однако трансфер все-таки не состоялся, так как английский специалист покинул клуб. Возглавив вскоре лиссабонский «Спортинг», Робсон не забыл про талантливого «горняка». В 1992 году Щербаков уехал покорять Старый Свет.

«В 1991 году в Португалии проводился молодежный чемпионат мира. Сборная СССР завоевала бронзовые медали, а я стал лучшим бомбардиром первенства, забив пять мячей. Вот тогда на меня, видимо, и в «Спортинге» обратили внимание. «Шахтеру» заплатили 200 тысяч долларов. По нынешним временам — не ахти какие деньги, но тогда суммы трансферов были на порядок меньшими, а уж для Украины того времени это было очень много.

Я получал 7 тысяч долларов. Как я потом узнал, это была самая маленькая зарплата среди всех иностранцев в клубе. Но после 600 рублей на родине, эти деньги казались мне огромными. Ну и плюс квартиру четырехкомнатную дали, «Рено» последней модели — что еще нужно молодому холостому парню?", — ностальгировал Щербаков.

Однако в Португалии не сразу все пошло гладко. Сначала нападающий получил травму в ходе предсезонки, а затем столкнулся с проблемой лимита.

— Трудно было адаптироваться? - спросили Щербакова журналисты украинского издания «Сегодня» в 2007 году.

— Трудновато. Но на первых порах мне очень помогли Юран, Кульков и Мостовой, которые на полгода раньше уехали играть за «Бенфику». А в «Спортинге» меня поддерживал болгарин Красимир Балаков. Он сносно говорил по-русски и стал как бы моим личным переводчиком. Красимир был старше меня на пять лет, но это не помешало нам стать хорошими друзьями. До сих пор периодически созваниваемся, делимся новостями.

Сергей Щербаков и Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Конкуренция за место в составе была серьезная?

— Да, но тренер «Спортинга», знаменитый англичанин Бобби Робсон, мною был очень доволен и выпускал почти в каждом матче. Проблема была в другом. Тогда в Португалии действовал лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз. В «Спортинге» такими, кроме меня, были еще четверо: Балаков, поляк Анджей Юсковяк, хорват Томислав Ивкович и кто-то из латиноамериканцев. Было много бразильцев, но они все имели двойное гражданство. Мне руководство клуба тоже предложило получить португальский паспорт.

— Каким образом?

— Самым простым. Заключить фиктивный брак. Свою «жену» я видел всего два раза в жизни. Но главное, что это позволило мне без проблем играть.

«Из «Спортинга» Фигу ушел в «Барселону», Соуза — в «Ювентус». Щербакова тоже ждало большое будущее»

В 1992-м он успел провести два матча за сборную Украины. Обе встречи — товарищеские, против Венгрии и США, и не пошли в зачет ФИФА. Это позволило Щербакову, как и Никифорову с Цымбаларем, которые также принимали участие в этих играх, сделать выбор в пользу России.

В 1993 году Сергей провел 5 матчей за российскую молодежку, забив шесть мячей — отметился дублем в ворота греков и трижды огорчил венгров. В двери национальной команды Павла Садырина стучался настоящий бомбардир. Его партнерами по молодежной сборной, в частности, были Владимир Бесчастных (участник чемпионатов мира-1994 и -2002 годов, Евро-96, второе место в списке бомбардиров сборной России) и Игорь Симутенков (лучший футболист России-1994, участник Евро-96).

В «Спортинге» дела тоже пошли в гору. За полтора сезона Щербаков отыграл за «львов» 25 матчей, 5 раз поразив ворота соперников.

— Робсон его очень любил и ценил, — рассказывает агент Паулу Барбоза, который занимался делами Щербакова. — Тренер признавался, что Сергей напоминает ему самого себя в молодости. Щербаков очень быстро адаптировался в новой команде, прогрессировал. Болельщики лиссабонцев его до сих пор вспоминают... Сергей играл вместе с Фигу. Все понимали, что его ждет очень большое будущее. Но потом случилась эта трагедия.

— Он по своему уровню был тогда сопоставим с Фигу?

— Мне кажется, Луиш чуть раньше стал более зрелым футболистом. В 1995 году он уже выступал в «Барселоне». Хотя и у Сергея просматривались огромные перспективы.

— Мог дорасти до «Барсы»?

— Слушайте, ну Щербаков явно не затерялся тогда в компании с Фигу. Кроме того, за «Спортинг» выступал еще и Паулу Соуза, который затем перешел в «Ювентус». Как я вам уже сказал, Робсон очень ценил Сергея. Если помните, англичанин потом тренировал «Барселону». Так что вовсе не исключаю, что мог позвать Щербакова в каталонский клуб. Такой сценарий был вполне реален. Но видите, как все сложилось. Очень жаль...

«В больницу к нему стояла огромная очередь. Как в мавзолей!»

Все закончилось в том самом декабре 1993 года... Руководство лиссабонского клуба решило расстаться с Робсоном, и тот устроил для своих подопечных прощальную вечеринку.

— В начале декабря 1993 года мы проиграли в третьем раунде Кубка УЕФА австрийскому «Зальцбургу», — вспоминал Сергей. — Причем уверенно победили в первой игре дома — 2:0, а на выезде просто были не похожи на себя и уступили — 0:3. У Робсона и до этого были некоторые трения с руководством клуба, а это поражение стало последней каплей, и его отправили в отставку. Он по этому поводу устроил прощальный ужин для команды. На нем, кстати, Робсон сказал мне, что как только устроится на новом месте, то постарается забрать к себе (После «Спортинга» англичанин возглавил «Порту», затем тренировал «Барселону», ПСВ и «Ньюкасл». — Прим. «СЭ»). Ну, выпили мы по этому поводу немного виски. Не надо мне было тогда садиться за руль, лучше бы вызвал такси...

Но Сергей решил добраться до дома самостоятельно, на своем «Рено». Четыре раза проехал на красный свет светофора. Пятый оказался роковым. На большой скорости он столкнулся с машиной местного радиожурналиста. Чтобы извлечь футболиста из покореженного автомобиля, понадобился автоген...

Потом писали, что форвард в шоковом состоянии смеялся в реанимации и называл всех людей в белых халатах «профессорами». Операцию, которая могла что-то изменить, португальцы делать не стали — помешало внутреннее кровотечение.

Итог той страшной и глупой аварии — серьезная травма позвоночника и паралич нижней части тела, обеих ног...

— Произошедшее с другом Сергеем Щербаковым не заставило всю оставшуюся жизнь ездить медленно? — спросил Сергея Юрана корреспондент «СЭ» в 2007 году.

— После аварии Щербакова я поехал в бар, где он сидел, разговаривал с девушкой, с которой он встречался, — хотел убедиться, в самом ли деле Сергей пьяным сел за руль... Она ответила, что если и выпил, то два бокала колы, разбавленной виски. Для молодого парня — пустяк. Это рок. На той улице, где разбился Щербаков, вечерами был мигающий светофор, мне полицейские об этом рассказали. Люди привыкли пролетать по главной дороге, а в этот день почему-то светофоры включили.

— Человек в другой машине погиб?

— Нет, он только выезжал на перекресток. Сергей его вскользь задел и на большой скорости улетел в столб. А я вообще никогда быструю езду не любил.

— Я прилетал к нему в Лиссабон после аварии, — вспоминает Игнатьев. — Когда я подходил к больнице, где лежал Сергей, меня не покидало ощущение, что я вижу очередь в Мавзолей. Я не преувеличиваю. Очень большое количество людей, болельщиков, хотели его навестить! И все несли ему цветы, разные игрушки. И палата Сереги была заполнена на четверть подарками. Правда! Я был поражен! Представляете, как его обожали в «Спортинге». Просто колоссальная любовь какая-то. Вот так здорово он играл, доставлял людям удовольствие...

— Сам Сергей изначально не понимал, насколько серьезная у него травма?

— Да. Он был настроен оптимистично. Мол, поправлюсь. Мне потом очень известный реабилитолог с восхищением рассказывал, как Серега занимается, восстанавливается, хочет поскорее встать на ноги. Короче говоря, поражал врачей своей силой воли. Но не судьба... Тем не менее Серега старался не унывать.

— Щербаков — невероятно талантливый игрок. Мы с Сергеем дружили, — рассказывал болгарин Балаков в интервью «СЭ» в 2005 году. — После того как он попал в ужасную автомобильную катастрофу, не раз был у него в госпитале.

В интернете можно найти фотографию, где Луиш Фигу навещает Щербакова в больнице.

Луиш Фигу и Сергей Щербаков.

«Мне не в чем упрекнуть судьбу. Сам виноват»

Вот уже 17 лет Щербаков передвигается на инвалидной коляске. С 1997 года он живет в Москве, работает в селекционном отделе московского «Локомотива». О той автокатастрофе, естественно, вспоминать не любит.

— Хандра после аварии вас часто посещала? — спросил Сергея в 2011 году журналист издания «Спорт день за днем».

— Последний раз была давным-давно. Первоначально было трудно свыкнуться с мыслью, что я прикован к инвалидной коляске, что доставляю неудобства людям. Был у меня определенный спад физической активности. Но это быстро прошло. Я вообще не люблю, когда меня жалеют. Потому что в мире полно людей, которым сейчас гораздо тяжелее, чем мне.

— Что была за история, когда Диего Марадона выплясывал перед вами с бокалом шампанского на своем животе?

— Я отправился на остров Свободы проходить курс лечения. Там же оказался и большой друг Фиделя Кастро Диего — он вроде тоже курс лечения проходил, только от наркотической зависимости. Пересеклись с Марадоной в одном из гаванских пабов. Посидели, пообщались. Он мне футболку подарил. Познакомил со своей спутницей. А затем еще акробатический трюк продемонстрировал: действительно поставил себе на живот бокал шампанского — прямо как мяч на грудь. По-моему, даже шампанского не пролил. Еще и тазом в такт латиноамериканской музыке вращал. Я смеялся от души.

Как-то Щербакова спросили:

— Если бы сейчас, напротив села ваша судьба, что бы вы ей сказали? В чем бы ее упрекнули?

— Ни в чем бы я ее не стал упрекать. Сам виноват. Нажрался виски, сел за руль, не справился с управлением. А вы говорите — судьба!

Материал был опубликован 15 июня 2020 года