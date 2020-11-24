Торт с марихуаной и другие невероятные приключения, сломавшие карьеру талантливого Рычкова

История сибирского самородка, поигравшего в Бельгии, Германии, Франции и Швейцарии.

Рычков — самородок из Усолья-Сибирского, что в 70 км от Иркутска. Форварда заметили еще по юношам и пригласили в сборную своего возраста, а тренер Юрий Смирнов называл его феноменальным талантом.

Первая дисквалификация

Из сборной, понятно, попасть в поле зрения команд высшей лиги было куда проще. Тем более Рычков здорово проявил себя на юношеском турнире во Франции: наши выиграли, а он получил звание лучшего игрока. На тот момент у сибирского нападающего уже был контракт с «Локомотивом». Юрий Семин тогда работал в Новой Зеландии, и 15-летнего Рычкова приглашал Валерий Филатов.

Рычков вошел в историю как автор первого гола «Локо» в чемпионатах России, причем в день матча с «Океаном», который проходил в манеже ЦСКА, ему было всего 17 лет и 187 дней. Через год его рекорд побил Владислав Радимов, а за почти 30 лет Рычков в списке самых молодых бомбардиров откатился всего лишь на шестое место. Тот гол Рычков забил с передачи Дмитрия Аленичева, своего соседа по комнате на базе в Баковке. Рычков в интервью «Матч ТВ» рассказывал, что они с Аленичевым, обладая противоположными темпераментами, прекрасно дополняли друг друга. Рычков был вспыльчивым, особенно по молодости, частенько пререкался с Семиным, спорил со старшими игроками.

За «Локомотив» в первом чемпионате России Рычков провел всего семь матчей. Но не потому, что Семин отправил его домой в Иркутск (а до этого однажды почти дошло): позвали в бельгийский «Стандард», и Владимир Эштреков повез игрока в Льеж. Причем Рычков изначально оказался проблемным. В Бельгию он приехал с травмированным коленом, и бельгийцам пришлось организовывать своему новичку операцию.

В «Стандарде» Рычков пересекся со многими значимыми людьми того времени. Тренировал команду Робер Васеж, которому через несколько лет доверили сборную Бельгии на домашнем чемпионате Европы, а через два года он отправил сборную России домой с чемпионата мира. Играли за «Стандард» вратарь румынской сборной Богдан Стеля, один из лучших игроков посредственного бельгийского поколения Марк Вильмотс (тоже, кстати, в будущем тренер сборной), а также Андре Круз, игравший потом в «Наполи» и «Милане».

Рычкова вызывали в молодежную сборную, где он выступал с Валерием Кечиновым, Сергеем Семаком, Дмитрием Хохловым, Игорем Симутенковым и Владиславом Радимовым. Состав был сильный, многие ждали, что команда выстрелит на Олимпиаде в Атланте. Но она туда не попала, во многом из-за потери очков в игре с финнами. У Рычкова по ходу той игры было много претензий к судье Клоду Коломбо, которые он не стеснялся высказывать. После игры на пути в раздевалку кто-то толкнул арбитра в спину, и тот решил, что это был тот самый горластый русский. В итоге Рычкова на два года отстранили от матчей сборных.

Марихуана

В 1996-м Рычков перешел во французский «Ланс», который тогда тренировал Славолюб Муслин. Да-да, тот самый, которого мы помним по «Локомотиву» и «Краснодару». О Муслине Рычков отзывался нелестно: все тренировки без мяча, одна сплошная беготня, контакта с командой никакого. Единственный гол Рычков за «Ланс» получился статусным — в ворота «Марселя», которые защищал Андреас Кепке. Немцы только-только выиграли чемпионат Европы, Кепке был настоящей звездой. В «Лансе» Рычков пересекся с еще одним героем Евро — чехом Владимиром Шмицером.

За «Ланс» Рычков не отыграл и половины сезона. После матча с «Монако» в его допинг-пробе были обнаружены следы употребления марихуаны. Последовала двухмесячная дисквалификация, и Рычков вошел в историю как фигурант первого допингового скандала в истории российского футбола. Не сказать, что на родине эта передряга громко отозвалась. Наших легионеров в Европе было полно, а Рычков не был хорошо известен широкой публике. Лучшее промо он получил благодаря юмористической передаче «Назло рекордам», где Рычкова назвали Юрием Раковым и показали максимально расслабленным.

А дело было так. Знакомые позвали Рычкова на день рождения в Голландию. Вечеринка была многонациональной, собралось в том числе и много русских. Пообщались, выпили немного — выходной же. Завершался вечер чаепитием с тортом. В него-то и подсыпали марихуану. То ли шутка такая, то ли вполне нормальный для Голландии рецепт — разбираться с этим футбольные власти Голландии не стали. Кстати, Рычков был не единственным, кого ловили на марихуане. Попадались и вратари сборной Франции — Фабьен Бартез и Бернар Лама. Из-за этого Бартез остался без Евро-96. Он уверял, что трава помогала ему в буддистской практике и способствовала постижению глубин мироздания. Номером один на Евро в Англии у французов стал Лама, которого застали накуренным уже после турнира.

В такую солидную компанию попал Рычков. Разница лишь в том, что Бартез и Лама продолжили спокойно играть, а сибиряку пришлось уехать из Франции. Правда, ему предлагали остаться, но он посчитал это неуместным после такого скандала.

Пьяная езда и изнасилование

Рычков вернулся в «Локомотив», не сыграл за красно-зеленых ни одного матча и был продан в «Кельн». В 11 матчах бундеслиги он забил один мяч, отдал две голевые передачи, но немцев это не впечатлило: Bild включил его под номером 37 в рейтинг «50 худших трансферов за всю историю бундеслиги». Наверняка сказалась и репутация. Рычков не обошелся без скандальной истории и в Германии, там его задерживали за вождение в нетрезвом виде. Немцам русский запомнился как талант, который был загублен сумасбродным характером и алкоголем.

Следующая остановка в европейской карьере Рычкова — «Базель». Здесь он провел очень приличный сезон-97/98 (забил шесть мячей в чемпионате), но снова вляпался в историю. Чего не хватало для полного комплекта — наркотики, алкоголь и... правильно, женщины. Некая югославская дама подала на Рычкова в суд за попытку изнасилования. Футболист рассказывал, что это был обыкновенный развод — оговор в надежде разжиться деньгами успешного спортсмена. Обвинение осталось обвинением, но желания связываться с проблемным футболистом у европейцев оставалось все меньше.

Карьера шла по нисходящей. Дальше был швейцарский «Делемон». Слышали о таком? А уж там Рычкова наверняка запомнили. Хотя бы за то, что в одном из матчей он подрался с помощником арбитра («бил его ногой и плевал в лицо») и схлопотал трехмесячную дисквалификацию. Полноценную карьеру Рычков завершил в 28 лет, его последним клубом стала швейцарская «Беллинцона».

Рычков вернулся в родное Усолье-Сибирское, где играл и в футбол, и в мини-футбол, и в хоккей. Одно осталось неизменно: будучи игроком любительского клуба «Химик», он получил годичную дисквалификацию за «грубое отношение к судье».