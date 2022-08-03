«Трибуна грузин побежала на поле. Если бы я упал — затоптали бы». Скандальный матч ЦСКА в Кутаиси

Как играли договорняки в СССР.

Договорные матчи в советском футболе — тема неисчерпаемая. Особенно если речь идет о команде, выступавшей в первой лиге. Именно там в середине 80-х осел ЦСКА, за который играл защитник Дмитрий Кузнецов. Вот что рассказал он в августе 2010 года в «Разговоре по пятницам»:

— Нас с Игорем Корнеевым интересный момент объединил. Предпоследняя игра 1988 года, с «Гурией» в манеже. Если грузины выигрывают — могут выкарабкаться в высшую. Они привезли бабок на команду — а наши товарищи раздали всем, кроме меня и Корнеева. Когда делили, кто-то брякнул: «А этим не надо, все равно не возьмут». Так мы «Гурию» 5:2 хлопнули — Корнеев хет-трик сделал!

— Что в перерыве было?

— По лестнице спускаемся, сзади чудак к Игорю: «Але! Деньги взял, а забиваешь?» — «Какие деньги? Сейчас еще забью...» После отправили Колотовкина деньги возвращать. Очень неудобно было.

— У ЦСКА на Кавказе в те годы приключений хватало.

— Да уж. В 1989-м приехали в Кутаиси. Вечером накануне матча заявляются в гостиницу грузины: «Обстановка взрывная. Вон, посмотрите, уже флаг свой, а не СССР. Надо, чтобы вы отдали игру». — «Еще чего!» Они полезли за деньгами, но договорились на ничью. Обещали за это три с половиной тысячи рублей. Пора на поле выходить, а денег никто не несет. Решили играть. Я гол забил, 1:0 ведем. Кобичик из Симферополя левый пенальти поставил — а Еремин вытащил! В перерыве Садырин пошел в судейскую — а вернулся с разбитой губой.

Павел Садырин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Это кто ж удружил?

— Друг его, Реваз Дзодзуашвили, главный тренер кутаисского «Торпедо». Они вместе ВШТ заканчивали. Дзодзуашвили еще к раздевалке нашей подошел, из-за двери кричит: «Деньги взяли?» И тут до нас дошло. Отвечаем: «Ты у своих спроси, привезли нам деньги или нет». Били нас во втором тайме жутко, все ноги исхлестали. Судья только свистнет — а ему кулаком в живот. Вдруг видим — мимо нас Еремин бежит. «Ты куда?» — «Просмотри назад...»

— Что было?

— Целая трибуна грузин припустила на поле. Мы — к раздевалке. Если бы я упал — конец бы пришел. Затоптали бы. В раздевалке сбросили майки: «Играть не будем, вызывайте ОМОН». Мы-то представители министерства обороны, прилетели на военном самолете. Через 20 минут явились инспектор с Дзодзуашвили, какой-то грузинский министр — умоляли закончить матч. Вышли, дали грузинам гол забить. Напоследок сказали: «Увидите, что с вами в Москве будет».

— Отомстили?

— В Москве они тихими-тихими становились. 8:1 их порвали. В Ереване еще был случай. Перед матчем меня отзывает защитник «Арарата» Сукиасян: «Отдайте игру, нам нужно». — «А нам не нужно?» На 86-й минуте сам же Сукиасян мимо мяча махнул — Олег Сергеев убежал и забил гол. Так всю нашу раздевалку камнями забросали. К милиции обращаемся — а в ответ: «Это мой сосед, как ему потом в глаза буду смотреть?!»

— Самое нелепое предложение отдать игру на вашей памяти?

— В Ярославле в 1989-м вышли на нас с таким предложением, пообещав взамен автомобильные шины. Тогда они были диким дефицитом. Но мы лишь посмеялись и обыграли «Шинник» — 3:1.

...В том же 1989-м ЦСКА под руководством Павла Садырина вернулся в высшую лигу. В следующем сезоне армейцы завоевали серебряные медали, а через год — последнее золото чемпионата СССР. Капитаном этой команды был Дмитрий Кузнецов.