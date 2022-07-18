Медиалига покоряет Россию: Соболев с Джикией создают команду, блогеров допустят до Кубка

Разбираем феномен нашего футбола: сколько зарабатывают звезды, зачем это действующим игрокам, кто сыграет во втором сезоне.

Вы наверняка заметили, что в последние месяцы медийный футбол дарит много инфоповодов: «Амкал» сыграл против «Динамо» выставочный матч, подаривший нам гол Александра Овечкина. Трансляции игр на YouTube собирают миллионы просмотров, а на стадион приходит больше зрителей, чем на любую игру в ФНЛ и даже на некоторые матчи премьер-лиги.

Очевидно, что медиафутбол стал для России феноменом и постепенно занимает свою нишу, расширяя и без того огромную аудиторию. По уровню интереса, продакшена, коммерции и маркетинга медиафутбол даст фору многим профессиональным клубам.

«СЭ» рассказывает, почему Медийная лига привлекает такое внимание.

Деньги Медиалиги: финалист получил 5 миллионов рублей, зарплаты некоторых игроков — на уровне середняков РПЛ

Медиалигу создал бизнесмен Николай Осипов, который в прошлом году узнал о медийных командах с блогерами и решил объединить их в один чемпионат: с трансляциями, разогревом и студиями, микрофонами у судей и тренеров, комментаторами и камерами основного вещателя РПЛ.

Рискованный проект выстрелил, а рейтинги для первого сезона просто выдающиеся: трансляцию полуфинала смотрели больше ста тысяч в моменте, финал — еще больше. В итоге цифры перевалили за миллион. Даже хайлайты топ-матчей РПЛ не собирают такие просмотры.

Полуфинал прошел на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Финал играли на «ВТБ Арене» — на трибунах собралось 11 тысяч зрителей. На аренду стадиона, по данным «СЭ», организация потратила 9 миллионов рублей. Да, в Медиалиге уже есть большие деньги, хотя в концовке сезона, по словам Осипова, ему пришлось вложить собственные средства.

Но в клубы МФЛ приходят большие деньги и контракты с букмекерами на десятки миллионов рублей. А зарплаты некоторых футболистов уже приближаются к отметкам профессионального футбола.

По данным «СЭ», экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в команде «На Спорте» получает около миллиона рублей. А основатели ФК «Броуки» — журналист Дмитрий Егоров и стример Райзен — недавно сообщили, что звезд их команды (Дьякова, Давыдова, Соснина и Тигиева) увели конкуренты, предложив оклады на уровне 200-300 тысяч рублей в месяц.

Правда, несмотря на такие цифры, в некоторых командах зарплат нет вообще. Например, в 2Drots платят только премии — по 15 тысяч рублей за победу.

Тренеры клубов лиги получают по 50-100 тысяч рублей. Но очевидно, что после скачка популярности лиги денег станет гораздо больше.

Первый сезон выиграл экс-тренер «Рубина». В лиге сверкают Тарасов, Глушаков и Ещенко

МФЛ — это не только блогеры и какие-то медийные личности, актеры и музыканты, но и известные в прошлом футболисты-профессионалы. «Химки» не запрещали Денису Глушакову совмещать карьеру в РПЛ с матчами медиакоманды Reality: футболист выходил на поле в банной шапке и с веником в руках.

Братья Гатаговы, Ещенко, Дьяков, Давыдов, Тигиев, Соснин, Тарасов — лишь часть суперзвезд, которых знает широкая публика. Есть и те, кто успел поиграть в академиях топ-клубов, но не добился успеха.

Александр Соболев, Андрей Ещенко и Георгий Джикия на матче команды «Бей Беги».

В лиге есть даже тренер с лицензий Pro — Дмитрий Кузнецов, который стал победителем первого сезона с 2Drots. Пять лет назад он работал в «Рубине» в штабе Хави Грасии, играл в еврокубках против «Ливерпуля» Клоппа, а год назад откликнулся на предложение медийной команды.

Летом четыре игрока 2Drots перешли в профессиональные клубы. Два главных трансфера — это Иван Коршков, который подписал контракт со «СКА-Хабаровском», а также Максим Турищец, он попробует зажечь в «Торпедо».

Легендарный Александр Филимонов тоже звезда Медиалиги — он тренирует команду «Рома» и выдает эпичные установки.

В новом сезоне Медиалиги, который начнется в сентябре, дебютирует команда звезд «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии — «Бей Беги». Одним из игроков станет экс-защитник «Локо» и «Рубина» Тарас Бурлак. По слухам, команда Соболева и Джикии даже хочет подписать Юрия Жиркова, который закончил профессиональную карьеру. И уже переманила Ещенко, выступавшего в финале МФЛ за клуб Basement.

На новый сезон заявился клуб «Эгриси», в котором уже анонсировали подписание четырех игроков с футбольным бэкграундом. Медиалига даже позволила начать тренерскую карьеру Александру Мостовому — он возглавит команду «Катюша».

Судя по всему, второй сезон привлечет еще больше внимания, зрителей и хайпа.

В МФЛ есть ВАР, буллиты-пенальти и девушки в составе. Скоро медийные клубы смогут играть в Кубке России

В первом сезоне МФЛ участвовали 10 команд, которые провели регулярный чемпионат и плей-офф, в который попали 8 клубов. 2Drots выиграл и регулярку, и плей-офф.

Во втором сезоне будет минимум 4 новые команды, а может, и больше.

Одна из фишек Медиийной лиги — аналог ВАР. Судьи могут подойти к комментаторский позиции и посмотреть повтор спорного эпизода, а после прямо в эфире разобрать его: все рефери работают с микрофонами. Запрос на просмотр спорного эпизода может сделать представитель команды — можно взять так называемый челлендж, если показалось, что судья проглядел фол.

В плей-офф организаторы ввели историю с буллитами-пенальти. В случае ничьей команды не играют дополнительное время, а сразу переходят к серии послематчевых ударов. Манера исполнения (обычный 11-метровый или буллит) судьи определяли с помощью жребия.

В новом сезоне регламент подразумевает и наличие в заявке девушек. В МФЛ они играют наравне с парнями и даже забивают.

В последние дни активно обсуждается участие медийных команд в Кубке России: об этом рассказал и. о. президента РПЛ Александр Алаев. Речь шла про «Амкал» и победителя МФЛ — 2Drots.

Основные клики и популярность МФЛ, конечно, добирает за счет шоу и провокаций. На стримах перед и после матчей треш-ток порой заканчивается стычками и потасовками, собирая не меньше просмотров, чем трансляции матчей.

Конечно, уровень самого футбола в медийке пока отстает от РПЛ и даже ФНЛ. Это признают и сами участники: все-таки игроков с опытом и хотя бы футбольной школой в командах порой меньше, чем медийных людей, а тренировки даже у победителей лиги 2Drots проходят лишь два раза в неделю. Но красивых голов и комбинаций в лиге хватает, а по зрелищности некоторые матчи могут конкурировать с РПЛ.

Например, вот гол вратаря со штрафного на последних секундах, который стал спасительным.

А украшением первого сезона стал удар нападающего 2Drots Кутузова — розыгрыш углового, навес на дальнюю штангу и гол «ножницами». Согласитесь, даже в РПЛ подобное встречается очень редко.

Медиалига, конечно, пока больше шоу, чем спорт. Но если посмотреть на интерес и внимание к происходящему, то вывод напрашивается — этого шоу зрителю попросту не хватает в большом футболе. Поэтому он находит его в МФЛ и охотно потребляет такой контент.

Отсюда и бешеная популярность трансляций матчей, стримов с игроками, видео из раздевалок. Медиалига дает именно тот контент, который в профессиональном футболе от зрителя всегда был скрыт. И в этом медиафутбол выигрывает с запасом.

Возможно, феномен, который мы сейчас наблюдаем, со временем повлияет и на большой футбол. Если стать более открытым, доступным, придумывать новые идеи и форматы, то аудитория увеличится.

В МФЛ хватило пару месяцев, чтобы это доказать.