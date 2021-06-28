Юношеская сборная России стала победителем международного турнира «Делле Национи»

Юношеская сборная России в возрасте до 16 лет выиграла международный турнир «Делле Национи», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне набрали максимальные девять очков на турнире. В заключительном матче они одержали победу над Словенией (4:0). До этого сборная России разгромила Северную Македонию (5:0) и Албанию (4:0).

Егор Смелов и Эмиль Кишиев стали лучшими бомбардирами соревнований. На их счету по три гола.