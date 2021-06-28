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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Юношеская сборная России стала победителем международного турнира «Делле Национи»

12:31
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Юношеская сборная России в возрасте до 16 лет выиграла международный турнир «Делле Национи», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне набрали максимальные девять очков на турнире. В заключительном матче они одержали победу над Словенией (4:0). До этого сборная России разгромила Северную Македонию (5:0) и Албанию (4:0).

Егор Смелов и Эмиль Кишиев стали лучшими бомбардирами соревнований. На их счету по три гола.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213929

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