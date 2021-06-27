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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

РФС обратится в прокуратуру из-за смерти игрока на матче ЛФЛ

19:49
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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин дал поручение написать заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) после смерти игрока во время матча.

«Дал поручение исполнительному директору Московской федерации футбола написать заявление в прокуратуру от моего имени с просьбой проверить деятельность любительской футбольной лиги», — сказал Анохин РБК.

По словам главы московской федерации, коммерческие лиги организовывают соревнования только на основании своего регламента. «У них нет скорой помощи, у них нет техники обеспечения безопасности на соревнованиях, карточек игроков, медицинских справок, они не проходят УМО (углубленное медицинское обследование). Они просто зарабатывают деньги на этих турнирах. И рискуют здоровьем детей, футболистов. Вот такие случаи происходят, в них будет очень сложно разобраться», — отметил Анохин.

Во время матча команд зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из игроков потерял сознание, а впоследствии скончался. По словам главы ЛФЛ Дмитрия Смирнова, это произошло в самом начале игры. При этом Смирнов отметил, что не установлены ни причины смерти игрока, ни даже личность футболиста.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60d8983e9a7947447cdfa31a?from=newsfeed

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