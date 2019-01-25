Вячеслав Чанов проведет мастер-классы для осетинских футболистов

Сегодня во Владикавказе состоялась открытая тренировка "Спартак-Владикавказа", сообщает официальный сайт бывшего вратаря сборной России, министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова​. Вратарской бригадой руководил заслуженный тренер России, бывший тренер вратарей ЦСКА и тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов.

– Мы благодарны Вячеславу Викторовичу, который откликнулся и приехал, чтобы провести несколько тренировок для игроков нашего клуба и воспитанников футбольных школ Осетии. Этот трехдневный семинар – наш первый опыт. В Осетии всегда была сильная футбольная школа, и сейчас наша цель – повышать уровень мастерства игроков и тренерского состава, – рассказал Владимир Габулов.

Габулов уже провел переговоры с академией тренерского мастерства, в которой недавно получил лицензию категории А, чтобы весной организовать выездную сессию тренеров во Владикавказе: "Андрей Владимирович Лексаков составит список тренеров, которые приедут в Осетию и проведут мастер-классы для всех желающих. Такие семинары мы будем проводить в том числе с известными футболистами и другими спортсменами".

Габулов тренировался под руководством Чанова в ЦСКА.

– Это был очень важный этап моей карьеры. Можно сказать, переломный, – сказал Габулов. – Да, у меня уже была вратарская школа, которую я получил на начальном этапе в Осетии, потом совершенствовал ее в московском "Динамо", но именно в ЦСКА я осознал важные аспекты вратарской игры: психологию работы голкипера, особенности подготовки к тренировкам и другие моменты.