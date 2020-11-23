В США усомнились в словах Сарамутина про отстранение за отказ встать на колено

Один из пользователей Reddit усомнился в правдивости истории российского 25-летнего полузащитника техасского клуба «Остин Боулд» Валерия Сарамутина.

Ранее в интервью «СЭ» футболист рассказал, что его отстранили от матчей за то, что он не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

— Валерий Сарамутин вернулся в Россию, написал пользователь Reddit, дав ссылку на материал «СЭ». — Он дал интервью главной российской спортивной газете, в котором утверждает, что клуб отстранил его за отказ приклонить колено перед игрой и показать свое уважение движению Black Lives Matter.

Вы считаете, что это правда? Я не могу понять в чем смысл такого утверждения. Оно просто нелепое. Сарамутин никогда не считался тут особенным игроком. Думаю, что для него это просто удобная отговорка за непопадание в состав. Одновременно он хочет найти сочувствие у местных правонастроенных фанатов.

Русский игрок в США не встал на колено и был отстранен от матчей. Рассказ от первого лица