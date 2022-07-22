В 2Drots рассказали, куда потратят деньги за победу в медийной лиге

Создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк поделились мнением о подготовке к новому сезону. Ранее команда стала победителем первого сезона медиалиги.

— Вы говорили, что 4 миллиона призовых потратите на сборы. Правильно?

— Мы вообще все деньги отдадим ребятам, которые играли. Все ключевые игроки основы получат большую сумму.

— А сколько получит игрок основы примерно?

— 200 тысяч. Когда мы объявляли это, ребята были довольны.

— Был праздник?

— В голосе точно был.

— Как ты думаешь, как они отметят? На эту сумму можно хорошо посидеть.

— Уже нет времени отмечать, сезон в самом разгаре. Чуть отдохнули. Сейчас Кубок России, МКС, дальше медийная лига.

— Как вы будете совмещать МКС и Кубок?

— Думаю, что Герман все правильно подстроит. Он понимает значимость для «Амкала» и 2Drots Кубка России. У нас еще опытный тренер. Мы с ним разговаривали, у нас возник такой вопрос. Он сказал: «Ребята, не переживайте, все под контролем. Я подготовлю и к тому, и к другому турниру».