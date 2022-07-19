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Сегодня, 15:57

Ветераны сборной СССР и «Торпедо» сыграют в честь 85-летия со дня рождения Эдуарда Стрельцова

Иван Шитик
Корреспондент
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Ветераны национальной сборной СССР и московского «Торпедо» сыграют матч в честь 85-летия со дня рождения Эдуарда Стрельцова, сообщает пресс-служба РФС.

Матч пройдет на стадионе «Спортивный городок «Лужники» 21 июля. Начало в 13.30 (мск).

В нем примут участие Ренат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов и Олег Ширинбеков и другие легендарные футболисты.

Перед игрой легенды советского и российского футбола соберутся на Восточной улице — у памятника Стрельцова.

Источник: https://rfs.ru/news/216315
Сборная СССР по футболу
ФК Торпедо (Москва)
Эдуард Стрельцов
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