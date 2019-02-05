В 2018 году в российском футболе был один случай нарушения антидопинговых правил

За 2018 год в российском футболе был зафиксирован только один случай нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

– Футбол сегодня относится к тем видам спорта, спортсменов которых тестируют больше всего в мире, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Количество выявленных нарушений антидопинговых правил при этом очень низкое, в 2018 году в российском футболе был выявлен только один случай.

Единственным нарушителем антидопинговых правил в 2018 году стал футболист клуба "Псков-747" Иван Ершов, дисквалифицированный РУСАДА на четыре года. Дисквалификация Ершова отсчитывается с 24 сентября 2018 года.