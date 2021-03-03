Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова.

«Конечно, в это тяжело поверить. Юрий Альбертович был лучшим в своей профессии. Человек он тоже был совершенно замечательный. Я горжусь тем, что мне посчастливилось с ним работать. Мы с ним много общались, вели вместе эфиры. Он создал совершенно неповторимый стиль, если мы говорим о продолжении великих советских. Это огромная потеря для российской журналистики», — заявил Губерниев «СЭ».

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Владимир Пушкарев)