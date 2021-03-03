Главное о коронавирусе в России и мире на 3 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 3 марта, за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 284), Санкт-Петербурге (962), Московской области (691), Нижегородской области (388) и Воронежской области (286).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 115 345 409.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 370 705 человек. Далее идут Индия (11 139 516) и Бразилия (10 647 865).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 529 214. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (257 562) и Мексика (187 187).

— В Финляндии объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Режим ЧП позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.

— В столице Норвегии Осло на ближайшие 2 недели закрывают рестораны, магазины и спортзалы. Исключение сделано для продуктовых, аптек и заведений, работающих на вынос. Старшеклассники переводятся на дистанционку.

— В Чехии зафиксировано рекордное число больных covid-19 в тяжелом состоянии. Всего в больницах страны находятся 7 717 человек, из них 1 568 человек в тяжёлом состоянии — это антирекорд с начала эпидемии.