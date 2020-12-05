Умер Виктор Понедельник
23:39
Умер бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. О смерти прославленного футболиста сообщила его дочь Анастасия в Facebook.
Понедельнику было 83 года.
В качестве футболиста Понедельник защищал цвета ростовских «Ростсельмаша» (сейчас «Ростов») и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов.
В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.
Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.
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