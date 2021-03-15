В понедельник, 15 марта, на 82-м году жизни скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. С его смертью в живых остались только двое вице-чемпионов Европы 1964 года — Виктор Шустиков (82 года) и Эдуард Малофеев (78 лет).

Вице-чемпионы Европы-1964:

Виктор Аничкин, умер 5 января 1975, 33 года

Владимир Глотов, 1981 год (точных данных нет), 43 или 44 года

Валерий Воронин, 19 мая 1984, 44 года

Лев Яшин, 20 марта 1990, 60 лет

Игорь Численко, 22 сентября 1994, 55 лет

Альберт Шестернев, 5 ноября 1994, 53 года

Алексей Корнеев, 14 декабря 2004, 65 лет

Константин Бесков (главный тренер), 6 мая 2006, 85 лет

Галимзян Хусаинов, 5 февраля 2010, 72 года

Олег Копаев, 3 апреля 2010, 72 года

Валентин Иванов, 8 ноября 2011, 76 лет

Рамаз Урушадзе, 8 марта 2012, 72 года

Геннадий Гусаров, 2 июня 2014, 77 лет

Эдуард Мудрик, 27 марта 2017, 77 лет

Виктор Понедельник, 5 декабря 2020, 83 года

Юрий Шикунов, 15 марта 2021, 81 год

Эдуард Малофеев — жив, 78 лет

Виктор Шустиков — жив, 82 года

Сборная СССР в 1964 году во второй раз подряд пробилась в финал чемпионата Европы. В дебютном розыгрыше турнира в 1960 году команда выиграла у сборной Югославии (2:1), четыре года спустя уступила Испании (1:2).

5 декабря 2020 года скончался последний чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник.