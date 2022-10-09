Умер бывший голкипер сборной СССР Юрий Дегтерев

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев умер в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС.

Дегтерев является воспитанником донецкого «Шахтера», в составе вокторого выступал на протяжении всей карьеры.

В 1980 году голкипер вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка СССР. Также Дегтерев дважды становился серебряным и один раз — бронзовым призером чемпионата страны.

Вратарь дважды выиграл золото чемпионата Европы среди юниоров. В составе основной сборной СССР он провел 17 матчей.