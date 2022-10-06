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«У своих ворот»

6 октября, 10:55

Президент «Рубина Ялты»: «Воспринимаем слова Дюкова как четкий сигнал всему футбольному сообществу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Рубин Ялта».
Фото ФК «Рубин Ялта».

Президент «Рубина Ялты» Сергей Гардок в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главы РФС Александра Дюкова о ситуации с включением крымских клубов в российские соревнования.

«Слова президента РФС воспринимаем как четкий сигнал всему футбольному сообществу о возможной интеграции крымских клубов в российский футбол. Действительно, за прошедшее с момента 2014 года время наш футбол развивался, не оставаясь без поддержки и сейчас. В целом он готов не просто к интеграции, а к полноправному участию в футбольной жизни страны.

Сегодня должна состояться видеоконференция представителей ФНЛ с руководством Крымского футбольного союза, по итогам которой, думаю, будут обсуждены и решены некоторые вопросы по визиту рабочей группы на полуостров. Повторюсь, что наш клуб организационно готов к выступлению во второй лиге ФНЛ в следующем сезоне», — сказал Гардок «СЭ».

В конце сентября ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции крымских клубов в российский футбол. Крым объявлен УЕФА особой футбольной территорией. В этих целях в июле 2015 года под эгидой УЕФА был создан Крымский футбольный союз со специальным статусом. На текущий момент ни один крымский клуб не участвует в профессиональных турнирах под эгидой РФС.

РФС
Александр Дюков
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