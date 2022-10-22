В академии «Спартака» прошел турнир, посвященный памяти жертв трагедии в «Лужниках»

На полях академии «Спартака» прошел благотворительный турнир болельщиков «Кубок Памяти». На церемонии открытия выступил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Турнир был посвящен памяти жертв трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года. В давке под трибунами погибли, по официальным данным, 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским «Хаарлемом».

В «Кубке Памяти» приняли участие заместитель технического директора академии Андрей Ещенко, технический координатор Артем Ребров, бывшие футболисты красно-белых Денис Бояринцев и Александр Павленко. Всего в соревновании приняли участие 46 команд.

Первое место среди любителей заняла «Народная команда», в зачете «Актив» победу одержал «КБ Покров», а у ветеранов лучшими стали «КБС».