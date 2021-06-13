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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

УЕФА поздравил Дасаева с днем рождения подборкой сейвов с Евро-1988

10:15
Ринат Дасаев. Фото ФК «Спартак»
Ринат Дасаев. Фото ФК «Спартак»
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УЕФА поздравил с днем рождения бывшего вратаря сборной СССР и «Спартака» Рината Дасаева. Сегодня ему исполнилось 64 года.

В честь дня рождения УЕФА представил подборку сейвов голкипера в матче с Голландией (1:0) на чемпионате Европы 1988 года. Обе команды впоследствии дошли до финала, в котором Голландия победила СССР со счетом 2:0.

«Легендарному вратарю сборной СССР и московского «Спартака» Ринату Дасаеву — 64! Поздравляем! Смотрим потрясающие сейвы Дасаева в победном матче с Нидерландами на групповом этапе ЧЕ-1988», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 80-х Дасаев считался одним из лучших вратарей мира, получив звание абсолютно лучшего в 1988-м. Он — серебряный призер Евро-88, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года и двукратный чемпион СССР.

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год и провел за красно-белых 425 матчей. Шесть раз он признавался лучшим вратарем года в СССР (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988), а в 1982 году — лучшим футболистом страны. Всего за сборную СССР он провел 91 матч.

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