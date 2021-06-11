Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о взаимоотношениях с экс-главным тренером сборной России Анатолием Бышовцем.

— Чем Бышовец поражал?

— Тренер от Бога!

— Шутите?

— Ни в коем случае! Бышовец — это интересный тренировочный процесс. Дисциплина. Умение сплотить команду. В отличие от многих специалистов, которые проводили занятие и исчезали, он никогда от игроков на закрывался, общался с ними на разные темы.

— Кажется, вы и пригласили его когда-то из Киева в юношескую сборную.

— Да, главным тренером. Дальше была олимпийская сборная, национальная. После Евро-92 у меня и в мыслях не было с ним расстаться. Но Бышовец сам решил уехать за границу. Сказал, что в Корее хорошие деньги предлагают. А через шесть лет, когда замаячила перспектива снова возглавить сборную, куда меня только не вызывали из-за Бышовца! И к Олегу Сысуеву, вице-премьеру, и к Якову Уринсону, министру экономики. Депутат Госдумы Валерий Драганов тоже поддерживал Анатолия Федоровича. Под него обещали создать сборной все условия, сулили дополнительные льготы.

— А вы?

— Отвечал: «Решать буду не я, а исполком РФС. Если примет программу Бышовца — нет проблем, пускай работает». У его единственного конкурента Михаила Гершковича еще накануне заседания настрой был боевой. А утром явился ко мне и сообщил, что снимает свою кандидатуру. Я поразился: «Почему?» — «Лужков попросил». Бышовца назначили на безальтернативной основе. Но он сразу неправильно себя повел.

— Как?

— Возомнил Наполеоном. Захотел узурпировать власть. Держать сборную в скорлупе, где будет решать абсолютно все, включая финансовые вопросы. И никто ему не указ. А РФС — в стороне. Этого стерпеть я не мог. Раз с Бышовцем переговорил, два — бесполезно. Понял — надо принимать меры. К тому же результата не было. Шесть поражений подряд.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте здесь