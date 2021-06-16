РФС: аудитория женского футбола в России выросла в 8 раз

Президент РФС Александр Дюков на очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге рассказал об увеличении интереса к женскому футболу в России.

— Замечен рост числа девочек, занимающихся футболом, — сказал Дюков. — Женская Суперлига продолжает развитие. Ее средняя телевизионная аудитория выросла в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. (Гоша Чернов)