РФС: аудитория женского футбола в России выросла в 8 раз
10:38
Президент РФС Александр Дюков на очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге рассказал об увеличении интереса к женскому футболу в России.
— Замечен рост числа девочек, занимающихся футболом, — сказал Дюков. — Женская Суперлига продолжает развитие. Ее средняя телевизионная аудитория выросла в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. (Гоша Чернов)
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