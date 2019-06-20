УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с 37-летием бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких.

К поздравлению прилагается видео гола Алексея Березуцкого в ворота "Спортинга" в победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА.

За карьеру Алексей Березуцкий провел 576 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 13 голевых передач, а Василий Березуцкий – 663 матча, в которых забил 18 голов и отдал 24 голевых передачи. Оба футболиста бронзовые призеры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной, а также обладатели Кубка УЕФА и шестикратные чемпионы страны в составе ЦСКА.