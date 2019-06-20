УЕФА поздравил братьев Березуцких с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с 37-летием бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких.
К поздравлению прилагается видео гола Алексея Березуцкого в ворота "Спортинга" в победном для ЦСКА финале Кубка УЕФА.
За карьеру Алексей Березуцкий провел 576 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 13 голевых передач, а Василий Березуцкий – 663 матча, в которых забил 18 голов и отдал 24 голевых передачи. Оба футболиста бронзовые призеры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной, а также обладатели Кубка УЕФА и шестикратные чемпионы страны в составе ЦСКА.
🎂 Поздравляем с 37-летием экс-защитников @pfc_cska и @TeamRussia Алексея и Василия Березуцких! 🎉🎉🎉– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 20, 2019
📺 Смотрим гол Алексея "Спортингу"... pic.twitter.com/xwZnZK9kHT
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