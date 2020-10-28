Трем московским футбольным школам присвоен статус «Региональный центр»

В информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция «О работе региональных центров РФС в городе Москве».

Повестка дня состояла в том, чтобы рассказать о присвоении статуса Региональных центров подготовки футболистов трем московским футбольным школам («Чертаново», «Строгино» и «ФШМ»), показывающим стабильно высокие результаты по подготовке юных спортсменов и обладающих прекрасной инфраструктурой. Это стало возможно благодаря совместной работе Правительства Москвы, Московской федерации футбола и РФС. Региональные центры — вершина пирамиды подготовки самых талантливых юных футболистов.

Светлана Бажанова, первый заместитель руководителя Департамента спорта Москвы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту: «После чемпионата мира по футболу-2018 множество детей захотели заниматься футболом. Сейчас в Москве более 20 специализированных школ, 14 тысяч детей-спортсменов в них тренируются под руководством 332 тренеров».

Андрей Власов, технический директор РФС: «Идея создания РЦ не нова, это одна их лучших международных практик. Критерии отбора — лучшие кадры и инфраструктура. Поначалу не было комплексного подхода, была написана программа в рамках проекта «Наша смена», теперь юные спортсменов получат все лучшее, что может дать РФС. Поддержка — образование тренеров, методики и включение РЦ во все программы развития РФС, ФИФА и УЕФА. Финансируем участие этих школ в соревнованиях, улучшаем поля и снабжаем инвентарем. Чтобы помощь поступила, у РЦ должен быть согласованный план развития на четыре года и в отчетах должно быть видно выполнение KPI».

Сергей Анохин, президент Московской федерации футбола: «Важно, что все три этих РЦ играют на профессиональном уровне именно своими воспитанниками. А при Московской городской коллегии судей у нас есть бесплатный центр подготовки футбольных арбитров, куда принимают с 16 лет».

Николай Ларин, директор ГБНОУ «СИ «Чертаново»: «В нашей школе очень большой наплыв детей, не всех удается взять. Но мы пригласили на отбор тренеров из других РЦ, и благодаря этому, очень многие ребята смогли заниматься футболом». (Дмитрий Коржиков)