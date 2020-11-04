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«Спартак» отмечает годовщину легендарной победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»

22:22
Программка на матч. Фото c-dynamo.ru.
Программка на матч. Фото c-dynamo.ru.
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18 лет назад «Спартак» на выезде обыграл «Ливерпуль» (2:0) в 1/8 финала Кубка обладателей кубков.

В составе красно-белых в этой игре отличились Дмитрий Радченко и Андрея Пятницкий. Это был ответный матч, в первой игре спартаковцы также победили — 4:2.

В 1/4 финала «Спартак» обыграл «Фейеноорд» (1:0, 3:1). В полуфинале российский клуб уступил «Антверпену» (1:0, 1:3). Победителем турнира стала «Парма», обыгравшая «Антверпен» в финале со счетом 3:1.

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