«Спартак» отмечает годовщину легендарной победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»

18 лет назад «Спартак» на выезде обыграл «Ливерпуль» (2:0) в 1/8 финала Кубка обладателей кубков.

В этот день в 1992-м мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» благодаря голам Радченко и Пятницкого! ?



4:2 дома, 2:0 в гостях — и красно-белые вышли в четвертьфинал Кубка кубков! ?pic.twitter.com/YNLyWPfd5u — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2020

В составе красно-белых в этой игре отличились Дмитрий Радченко и Андрея Пятницкий. Это был ответный матч, в первой игре спартаковцы также победили — 4:2.

В 1/4 финала «Спартак» обыграл «Фейеноорд» (1:0, 3:1). В полуфинале российский клуб уступил «Антверпену» (1:0, 1:3). Победителем турнира стала «Парма», обыгравшая «Антверпен» в финале со счетом 3:1.