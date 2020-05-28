Совместный проект РФС и Сколтеха вошел в топ-6 программы грантов УЕФА

Российский футбольный союз совместно со Сколковским институтом науки и технологий принял участие в программе исследовательских грантов УЕФА. Она предназначена для ученых, работающих в партнерстве с национальными ассоциациями с целью проведения исследований, которые помогают принимать стратегические решения в европейском футболе.

В рамках заявки РФС представил исследование «Разработка комплексной системы обратной связи о развитии массового футбола в регионах РФ: онлайн-панель РФС и аналитическая платформа с использованием технологий машинного обучения», реализацией которого занимается профессор Центра информационных наук и технологий Сколтеха Андрей Сомов. Этот проект вошел в топ-6.

— Развитие массового футбола входит в число приоритетных задач РФС. Одна из ключевых функций в рамках этого направления — идентификация и работа с людьми, которые интересуются футболом, но не играют в него, и людьми, играющими в футбол, но не принимающими участие в соревнованиях. Результатом этой работы является постепенный рост зарегистрированных игроков-любителей. Суть представленного УЕФА проекта заключается в формировании брендированной РФС онлайн-панели жителей России, интересующихся футболом (женский, детско-юношеский и взрослый любительский футбол), для проведения регулярных опросов представителей различных сегментов аудитории на темы, связанные с занятиями футболом. Инновационность проекта заключается в процессе обработки полученных данных с помощью технологии искусственного интеллекта — машинного обучения и предиктивного анализа, — говорится в сообщении РФС.

Программа исследовательских грантов УЕФА была создана для поддержки значимых исследований европейского футбола. После завершения работы они передаются 55 ассоциациям-членам УЕФА и используется в целях роста и развития.