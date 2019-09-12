Следственный комитет проведет проверку по поводу конфликта школы и ученика с прической Ибрагимовича
02:30
Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с ситуацией, произошедшей в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы в школе из-за своей прически.
В среду появилась информация, что четверокласснику угрожают исключением из-за стрижки. Однако он сделал себе хвостик, чтобы быть похожим на любимого футболиста Златана Ибрагимовича.
Красноярского школьника прессуют за прическу Ибрагимовича. Россияне пишут Златану с просьбой помочь
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