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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

Следственный комитет проведет проверку по поводу конфликта школы и ученика с прической Ибрагимовича

02:30
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Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с ситуацией, произошедшей в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы в школе из-за своей прически.

В среду появилась информация, что четверокласснику угрожают исключением из-за стрижки. Однако он сделал себе хвостик, чтобы быть похожим на любимого футболиста Златана Ибрагимовича.

Красноярского школьника прессуют за прическу Ибрагимовича. Россияне пишут Златану с просьбой помочь

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