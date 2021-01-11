Скончался бывший гендиректор РФС Андрей Балашов

На 63-м году жизни скончался бывший генеральный директор Российского футбольного союза Андрей Балашов.

Выпускник Института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина и Академии внешней торговли работал в РФС с 2010 по 2011 год. Сначала он был советником президента РФС, а затем занял должность генерального директора. Кроме того, Балашов входил в состав комитета по стадионам и безопасности УЕФА.

Карьеру Балашов начинал в Научно-исследовательском конъюнктурном институте МВЭС СССР. Позже занимал руководящие посты в крупнейших международных компаниях, при этом значительную часть карьеры посвятил работе на телевидении.

До 1997 года Андрей Алексеевич занимал пост директора по продажам The Walt Disney Company. В начале 2000 годов принял самое активное участие в создании коммерческой дирекции Первого канала, а позже был назначен генеральным директором Коммуникационной группы «Максима» (подразделение АФК «Система»).

В футбольных кругах Балашов зарекомендовал себя грамотным, профессиональным и эффективным управленцем. Одной из его основных задач в футбольном союзе было выстраивание вида спорта как отрасли.

В июне 2018 года Балашов пришел в медиахолдинг «Красная звезда», где при его участии произошли существенные изменения.

«СЭ» приносит соболезнования родным и близким покойного.

Отпевание пройдет в среду, 13 января, в 12.30 в Храме Знамения Пресвятой Богородицы на Рублево-Успенском шоссе, Горки-2, поселок Знаменское.