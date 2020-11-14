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Скончался бывший футбольный арбитр Марк Рафалов

22:15

Бывший футбольный судья Марк Рафалов умер на 97-м году жизни, сообщает официальный портал футбольных арбитров России. Прощание состоится 16 ноября.

Рафалов являлся членом Союза журналистов СССР, автором нескольких футбольных книг, среди которых биографии Константина Бескова, Григория Федотова и других. Рафалов отсудил свыше 300 футбольных матчей чемпионата СССР в период с 1960 по 1974 год.

Дополнительная информация:

http://www.referee.ru/

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