Скончался бывший футбольный арбитр Марк Рафалов
Бывший футбольный судья Марк Рафалов умер на 97-м году жизни, сообщает официальный портал футбольных арбитров России. Прощание состоится 16 ноября.
Рафалов являлся членом Союза журналистов СССР, автором нескольких футбольных книг, среди которых биографии Константина Бескова, Григория Федотова и других. Рафалов отсудил свыше 300 футбольных матчей чемпионата СССР в период с 1960 по 1974 год.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: