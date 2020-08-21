Широкова обвинили в покушении на убийство

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, обвинил игрока в покушении на убийство.

Инцидент произошел во время любительского турнира Московский Кубок Селебрити. Широков вступил в перепалку с судьей. Футболист ударил арбитра после того, как был удален с поля.

— Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой — адвокатом Артуром Рамазановым, — сказал в эфире «Москва FM» Островский. — Мы по-секундно проанализировали все телодвижения на видео — благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений. Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю — покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — от 20 лет. Реально — это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства.