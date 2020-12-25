Широков заявил после приговора по делу Данченкова, что такого больше не повторится
Бывший хавбек сборной России Роман Широков и его адвокат Вадим Лялин ответили на вопросы журналистов после объявления приговора по делу с избиением футбольного арбитра Никиты Данченкова.
В пятницу 39-летний Широков был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм Данченкову.
Адвокат Лялин: «Это позиция грибков, они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Они такими не являются, смешные люди, позор юриспруденции и адвокатуры».
— Можете сказать, что это ваша победа?
Адвокат Лялин: «Да, определенно. Можно сказать, что разорвали их в хлам. 100 часов работы и 100 тысяч штраф, который они будут получать года полтора, может два. Сейчас у него зарплата 50 тысяч, может быть и уменьшена до 30».
— А что не очень хорошо работает?
Адвокат Лялин: «Работает отлично, наверное, но всякое бывает, тяжелая экономическая ситуация в мире и стране».
— Какие выводы для себя сделали?
Широков: «Нельзя совершать такие действия. Я продолжаю играть, это просто эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится».
В конце лета 2020 года Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Футболист бил арбитра ногами. Видео этого эпизода появилось в Сети. Данченкову диагностировали травмы лица.
(Анастасия Пастернак)
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