Широков заявил после приговора по делу Данченкова, что такого больше не повторится

Бывший хавбек сборной России Роман Широков и его адвокат Вадим Лялин ответили на вопросы журналистов после объявления приговора по делу с избиением футбольного арбитра Никиты Данченкова.

В пятницу 39-летний Широков был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм Данченкову.

Адвокат Лялин: «Это позиция грибков, они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Они такими не являются, смешные люди, позор юриспруденции и адвокатуры».

— Можете сказать, что это ваша победа?

Адвокат Лялин: «Да, определенно. Можно сказать, что разорвали их в хлам. 100 часов работы и 100 тысяч штраф, который они будут получать года полтора, может два. Сейчас у него зарплата 50 тысяч, может быть и уменьшена до 30».

— А что не очень хорошо работает?

Адвокат Лялин: «Работает отлично, наверное, но всякое бывает, тяжелая экономическая ситуация в мире и стране».

— Какие выводы для себя сделали?

Широков: «Нельзя совершать такие действия. Я продолжаю играть, это просто эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится».

В конце лета 2020 года Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Футболист бил арбитра ногами. Видео этого эпизода появилось в Сети. Данченкову диагностировали травмы лица.

(Анастасия Пастернак)