Юношеская футбольная лига анонсировала старт второго в своей истории сезона. Первые матчи состоятся в субботу, 19 сентября.

Турнир пройдет в новом формате — с расширением состава участников и двумя и дивизионами — для игроков 2003 и 2004 года рождения.

В первенстве ЮФЛ-2020/21 примет участие 14 команд: «Чертаново» (Москва), «Динамо» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Локомотив» (Москва), «Мастер-Сатурн» (Московская обл.), «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Строгино» (Москва), «Академия Коноплева» (Тольятти), ЦСКА (Москва), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) и новые участники — «Ростов» (Ростов) и московская ФШМ. Матчи пройдут в два круга.

В заявку ЮФЛ-1 могут попасть пять футболистов старшего возрасто, в ЮФЛ-2 могут выступать только игроки не старше 2004 года рождения.

Победитель розыгрыша получит путевку в Юношескую лигу УЕФА. В прошлом сезоне чемпионом стала академия «Чертаново».

В первый день турнира, 19 сентября, состоятчся 10 матчей. На игру «Локомотив» — ЦСКА приедет главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Также в этот день пройдет игра «Динамо» — «Ростов». В составе ростовчан выйдут преимущественно футболисты, сыгравшие в знаменитом матче прошлого сезона против основы «Сочи» в премьер-лиге (1:10).