Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что находится под подпиской о невыезде. Во время любительского матча Широков избил арбитра Никиту Данченкова, против него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«А что о нем говорить? Когда все закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Мне нечего сейчас комментировать», — сказал Широков. (Сергей Федоров)

? «Я под подпиской о невыезде, не выезжаю».



Роман Широков с улыбкой комментирует уголовное дело об избиении арбитра ?? pic.twitter.com/4xPAthMDh1 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 4, 2020

Широков напал на судью после того, как после падения в чужой штрафной не получил право на пенальти, вступил в перепалку с рефери, за что ему была показана красная карточка. Данченко потребовалась медицинская помощь.