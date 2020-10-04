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«Сейчас я под подпиской о невыезде». Роман Широков — о своем деле

17:00
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
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Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что находится под подпиской о невыезде. Во время любительского матча Широков избил арбитра Никиту Данченкова, против него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«А что о нем говорить? Когда все закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Мне нечего сейчас комментировать», — сказал Широков. (Сергей Федоров)

Широков напал на судью после того, как после падения в чужой штрафной не получил право на пенальти, вступил в перепалку с рефери, за что ему была показана красная карточка. Данченко потребовалась медицинская помощь.

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