РФС запустил программу наставничества для людей с инвалидностью «Путь в футбол»

Российский футбольный союз (РФС) начал отбор участников в новую программу «Путь в футбол».

Проект РФС направлен на поддержку людей с инвалидностью в построении карьеры в футбольной индустрии посредством обучающих мероприятий и оказания консультационной и методической помощи.

Программа состоит из трех этапов: очный модуль обучения в Москве (17-24 сентября 2023 года); стажировка в футбольной организации под руководством наставника, а также совместной разработки и реализации проекта (октябрь-ноябрь 2023 года); защита проекта и представление результатов стажировки участниками программы (декабрь 2023 года).

Участие в программе бесплатное. Все расходы, связанные с участием в очном модуле обучения и защитой проекта, берут на себя организаторы программы.

Заявки на участие в программе принимаются Академией РФС только в электронном виде. Каждому кандидату необходимо до 17 августа включительно заполнить форму регистрации по ссылке.