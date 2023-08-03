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«У своих ворот»

Сегодня, 11:49

Семин: «С большим удовольствием приму участие в ретроматче. Это большая честь для меня!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об участии в ретроматче между легендами «Спартака» и сборной России.

«С большим удовольствием приму участие в ретроматче! Я всегда готов с огромным интересом участвовать в таких мероприятиях. Это большая честь для меня!», — сказал Семин «СЭ».

Ранее директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил «СЭ» о проведении ретроматча между легендами сборной России и «Спартака».

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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