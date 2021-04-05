РФС заключил соглашение о развитии футбола в Самарской области
Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Самарской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.
«В рамках соглашения мы продолжим развитие массового футбола в области, — отметил президент РФС Александр Дюков. - В регионе планируется запуск Школьной футбольной лиги, на регулярной основе будут проводиться соревнования среди дворовых команд и турниры по пляжному и мини-футболу, а также мастер-классы с участием известных тренеров и футболистов. В рамках соглашения планируется подготовка в регионе новых квалифицированных тренеров и судей.
Не менее важным направлением работы является построение пирамиды подготовки резерва. К 2024 году одной из ведущих спортивных школ Самарской области будет присвоен статус «Региональный центр РФС», а еще одной — статус «Детский футбольный центр».
В каждом из учреждений откроются группы подготовки девочек. Центры смогут рассчитывать на финансовую и методологическую поддержку со стороны РФС".
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