Минспорт Подмосковья разберется в ситуации со смертью 18-летнего футболиста

Министерство спорта Московской области будет проводить разбирательство в связи со смертью 18-летнего защитника молодежной команды подмосковного футбольного клуба «Знамя труда» Никиты Сидорова. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение, — цитирует ТАСС Терюшков. — У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе [будет разбирательство]».

Напомним, вчера, 4 апреля, произошла трагедия. Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание. На поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач. Затем подъехали медики и реанимобиль. Помочь футболисту не смогли — он умер.

Предварительная причина смерти — аневризма сосудов мозга. Официального заключения пока нет.