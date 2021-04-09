РФС заключил соглашение о развитии футбола в Рязанской области

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Рязанской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает сайт РФС 9 апреля.

Подробностями заключенного соглашения поделился Министр спорта РФ Олег Матыцин.

«К концу 2024 года в регионе планируется построить малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Отдельное внимание уделим подготовке новых квалифицированных тренеров, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских. Система профессионального футбола, включающая в себя мужской футбольный и мини-футбольный клубы и команду женской Суперлиги, сохранится в полном объеме и продолжит устойчиво развиваться. Для ее регулярного пополнения способными футболистами в регионе откроются три новых отделения футбола. Уверен, реализация мероприятий соглашения будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Рязанской области, а также совершенствованию системы подготовки спортивного резерва», — сказал Матыцин.

Также слово взял президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«В Рязанской области мы организуем Школьную и Студенческую футбольные лиги, в которых смогут принять участие как мальчики, так и девочки. Вместе с любительскими лигами эти турниры будут развиваться под эгидой регионального футбольного союза», — отметил Дюков.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.