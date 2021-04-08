Комлев и Потанин вошли в попечительский совет РФС

В состав попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) вошли гендиректор и председатель правления АО «НСПК» Владимир Комлев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин, сообщает официальный сайт организации 8 апреля.

«Включить в состав Попечительского совета РФС Комлева В.В. (генерального директора, Председателя правления АО «НСПК») и Потанина В.О. (Председателя Правления ПАО «ГМК Норильский никель»)», — говорится в сообщении.

Также исполком РФС утвердил составы постоянных комитетов и юрисдикционных органов, положение о техническом комитете РФС, о комитете разновидностей футбола РФС и о комитете детско-юношеского футбола РФС.

Возглавляет попечительский совет РФС председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон.