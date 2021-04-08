Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Комлев и Потанин вошли в попечительский совет РФС

23:30

В состав попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) вошли гендиректор и председатель правления АО «НСПК» Владимир Комлев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин, сообщает официальный сайт организации 8 апреля.

«Включить в состав Попечительского совета РФС Комлева В.В. (генерального директора, Председателя правления АО «НСПК») и Потанина В.О. (Председателя Правления ПАО «ГМК Норильский никель»)», — говорится в сообщении.

Также исполком РФС утвердил составы постоянных комитетов и юрисдикционных органов, положение о техническом комитете РФС, о комитете разновидностей футбола РФС и о комитете детско-юношеского футбола РФС.

Возглавляет попечительский совет РФС председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213442

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...