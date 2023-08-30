РФС презентовал новый вид футбола для людей с ограниченными возможностями здоровья

Российский футбольный союз (РФС) перед матче FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» (1:4) презентовал футбольную дисциплину для людей с ограниченными возможностями здоровья — футбол на электроколясках.

Команды красных и синих провели выставочную игру, а наставниками выступили экс-футболисты красно-белых и бело-голубых Никита Баженов и Максим Ромащенко.

О новом проекте высказался заместитель руководителя проектного офиса РФС по устойчивому развитию и социальной ответственности Игорь Принь.

«Футбол на электроколясках — одно из немногих спортивных направлений, которое дает возможность людям с тяжелыми формами заболеваний, не имеющих возможности передвигаться без кресла-коляски, социализироваться и приобщаться к спорту. РФС подготовил пакет документов в комиссию Министерства спорта РФ по признанию спортивных дисциплин для включения этой разновидности футбола во Всероссийский реестр видов спорта. Это позволит проводить официальные соревнования, присваивать призерам спортивные разряды и звания», — сказал Принь.

РФС планирует провести серию выставочных матчей перед встречами Пути РПЛ в Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Во всех этих городах есть команды, уже принимавшие участие в соревнованиях для людей с инвалидностью «Стальная воля».